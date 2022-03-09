“ticket mx” موقع حجز تذاكر الشباب والاتحاد في الدوري السعودي هنا تذاكر مباراة الشباب والاتحاد

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عمر شويل - جدة موقع حجز تذاكر الشباب والاتحاد، المباراة المرتقبة التي تأتي بعد خسارة العميد الديربي أمام الهلال السعودي في الجولة الماضية، لذا تحظى المباراة القادمة التي تجمع الفريقين بأهمية كبيرة عند الفريقين، الذين يحتلان المركزين الأول والثاني في ترتيب جدول الدوري السعودي للمحترفين، يدخل الشباب اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد فوزه في الجولة الماضية على فريق الباطن برباعية نظيفة، ويرغب في الفوز على العميد المتصدر وتقليل الفارق بينهما واللعب على اللقب.

بينما الاتحاد لن تقبل جماهيره بخسارة ثانية على التوالي تفقد اللاعبين الثقة في أنفسهم، وتفقد ثقة الجمهور في الفريق، خاصة أن الخسارة الثانية ستقلل الفارق بينه وبين منافسيه المتربصين بالعميد، لذا سوف يخوض الفريق اللقاء بشعار الفوز ولا بديل عنه وحصد الثلاث نقاط، لعودة التوازن للفريق وعودة الثقة للجماهير الاتحادية التي تمني النفس بالفوز باللقب هذا العالم، ونحن عبر موقع ثقفني سنقدم لكم رابط الحجز حتى تتمكن الجماهير من الدخول وحجز التذاكر بسهولة.