نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط نتائج الثالث متوسط 2022 خارجي “ظهرت الأن” خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية في المقال التالي

عمر شويل - جدة بعد الاعلان عن موعد ظهور نتائج الثالث متوسط 2022 خارجي، تزايدت معدلات البحث وتكاثفت بشكل كبير جداً في مختلف المحركات البحثية ، وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية أنه سوف يتم اتاحة موقع ناجح لإعلان النتائج من خلاله، ويترقب الآن الآلاف من الطلبة والطالبات الاعلان بشكل رسمي عن صدور نتائج الامتحانات النهائية للصف الثالث متوسط خارجي للعام الدراسي 2021-2022، وفي هذا الاطار أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية في يوم الأحد 6 مارس عن ظهور نتائج مدارس التعليم المهني، وسوف يتم نشر نتائج الثالث متوسط خلال الساعات القادمة.

نتائج الثالث متوسط 2022 خارجي

أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية في عدة تقارير رسمية عن اقتراب موعد الإعلان عن نتائج الثالث متوسط 2022، في مختلف المحافظات العراقية وذلك بعد أن أكدت الجهات المسؤولة أنه تم الانتهاء فعلياً من تصحيح أوراق الاجابات الخاصة بالطلاب، كما أعلنت أنه تم الانتهاء من تجميع ورصد الدرجات، وأنه جاري الآن إعداد الكشوفات ليتم اعتمادها رسميا من قبل وزير التعليم العراقي، ومن الجدير بالذكر أنه كانت قد حددت وزارة التعليم بعض الضوابط لنقل الصفوف المنتهية من الصف الثالث والسادس المتوسط خلال الفصل الثاني 2022، وأصدرت بيانا فيما يخص ذلك ذكر فيه ما يلي:

يتم نقل الطلبة بين مديريات التربية العامة بعد تقديم المستندات التيتثبت نقل محل سكن الطالب هو وأفراد العائلة بغض النظر عن حال الطالب فيما يخص الإكمال أو النجاح، وكذلك يتم نقل الطلاب داخل المديرية في حالة نجاح الطالب أو إكماله مشيرة إلى أنه يتم منع نقل الطلبة من المدارس المسائية إلى المدارس الصباحية ومنع نقل الطلبة من المدارس الحكومية إلى الأهلية.

رابط استخراج نتائج الثالث متوسط 2022 خارجي

كما ذكرنا من قبل أنه حرصت وزارة التعليم العراقية على تفعيل رابط خاص للاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2022 خارجي، من خلاله بشكل الكتروني، وسوف يتمكن الطلاب في مختلف المحافظات العراقية من استخراج النتائج بكل سهولة، من خلال الدخول على الرابط المخصص في موقع نتائجنا وإدخال بيانات الطالب كاملة وتحديد المحافظة التابع لها ومن ثم الضغط على استعلام.

تزايدت عمليات البح في الآونة الزمنية الاخيرة من قِبل الالاف من طلاب الثالث المتوسط الخارجي عن تفاصيل ظهور النتائج الخاصه بهم، حيث ان النتائج الآن اصبحت متاحة بشكل رسمي خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية وايضاً على موقع نتائجنا الخاص بنتائج الطلاب في العراق، ويمكن الدخول على موقع الوزارة من خلال الرابط المُرفق في السطور السابقة والتعرف على النتيجة بسهولة.