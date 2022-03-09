التحالف العربى: تدمير 13 آلية عسكرية حوثية فى مأرب وحجة باليمن

جدة - نرمين السيد - وذكر التحالف - فى بيان أوردته قناة "الإخبارية" السعودية اليوم الأربعاء - أنه تم تنفيذ 18 عملية استهداف ضد ميليشيات الحوثى الإرهابية فى محافظتى مأرب وحجة خلال الـ24 ساعة الماضية، ما أسفر عن تكبيد الميليشيات خسائر بشرية كبيرة وتدمير 13 آلية عسكرية.

وكثفت مقاتلات التحالف العربى غاراتها الجوية، خلال الأيام الماضية فى مختلف جبهات القتال، والتى أسفرت عن تدمير عدد كبير من الآليات العسكرية وقتل المئات من الحوثيين بينهم قيادات بارزة.