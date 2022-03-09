جدة - نرمين السيد - وذكر التحالف - فى بيان أوردته قناة "الإخبارية" السعودية اليوم الأربعاء - أنه تم تنفيذ 18 عملية استهداف ضد ميليشيات الحوثى الإرهابية فى محافظتى مأرب وحجة خلال الـ24 ساعة الماضية، ما أسفر عن تكبيد الميليشيات خسائر بشرية كبيرة وتدمير 13 آلية عسكرية.
وكثفت مقاتلات التحالف العربى غاراتها الجوية، خلال الأيام الماضية فى مختلف جبهات القتال، والتى أسفرت عن تدمير عدد كبير من الآليات العسكرية وقتل المئات من الحوثيين بينهم قيادات بارزة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التحالف العربى: تدمير 13 آلية عسكرية حوثية فى مأرب وحجة باليمن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.