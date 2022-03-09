بلينكن: العملية العسكرية الروسية تسببت بوجود أكثر من مليونى لاجئ أوكرانى

جدة - نرمين السيد - قال وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، اليوم الأربعاء، أنه يتم التنسيق مع حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية بشان الهجوم الروسى على أوكرانيا ليكون التحرك جماعيًا، لافتًا إلى أن روسيا هاجمت أوكرانيا بدون مبرر.





وثمن "بلينكن"، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظيرته البريطانية، أذاعته قناة "إكسترا نيوز"، المساعدات التى قدمتها بريطانيا لأوكرانيا بما فى ذلك الأسلحة الفتاكة، مشيرًا إلى أن لندن ستحظر واردات النفط الروسى مع نهاية 2022. ولفت "بلينكن" إلى أن العملية العسكرية الروسية تسببت بوجود أكثر من مليونى لاجئ أوكرانى.

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