عاجل- اعتماد الجامعة العربية لموعد انعقاد القمة فى الجزائر

جدة - نرمين السيد - أعلنت الجزائر، اليوم الأربعاء، أن الجامعة العربية تبنت قرار الرئيس الجزائرى عبد المجيد، بتحديد موعد انعقاد القمة المقبلة على أراضيها فى الأول والثانى من نوفمبر المقبل، معتبرة أن هذا اعتماد هذا الموعد يكرس تمسك الدول العربية بقيم النضال المشترك.





وأوضحت وزارة الخارجية الجزائرية - فى بيان لها - أن وزراء الخارجية العرب، الذين يجتمعون بالقاهرة فى إطار الدورة العادية للمجلس الوزارى، تبنوا قرار الرئيس تبون حول تاريخ انعقاد القمة العربية التى ستحتضنها الجزائر، تزامنًا مع الذكرى الـ 68 لاندلاع الثورة التحريرية الجزائرية.

وبحسب البيان، استعرض وزير الخارجية الجزائرى رمطان لعمامرة، خلال هذا الدورة، أهم نتائج المشاورات، التى قادها الرئيس الجزائرى مع أشقائه العرب، مؤكدًا على رمزية الموعد، الذى اختاره لانعقاد القمة باعتباره تاريخًا جامعًا يكرس التفاف الدول والشعوب العربية وتضامنها مع الثورة الجزائرية المجيدة، وما يحمله من دلالات هامة حول تمسك الدول العربية بقيم النضال المشترك فى سبيل التحرر، وامتلاك مقومات تقرير مصيرها الموحد، خاصة فى خضم التحديات المتزايدة التى تفرضها التوترات الخطيرة والمتسارعة على الساحة الدولية.

وأضافت الخارجية الجزائرية أنه باعتماد هذا القرار لبرمجة انعقاد القمة العربية فى غرة شهر نوفمبر المقبل، يكون العرب أمام موعد سياسى هام فى تاريخ الأمة العربية ينتظر منه فتح آفاق جديدة للعمل العربى المشترك لتمكين الأمة العربية من إسماع صوتها، والتفاعل، والتأثير بصفة إيجابية على مجريات الأمور على الصعيدين الإقليمى والدولى.

وتابع البيان أن هذا الموعد سوف يشكل فرصة أيضًا للاحتفال مع الشعب الجزائرى، وكافة الشعوب العربية بأمجاد هذه الأمة، واستلهام همتهم فى بلورة رؤية مستقبلية لتحقيق نهضة عربية شاملة فى جميع الميادين، بما يسمح للمنطقة العربية بالتموقع مجددًا على خريطة العلاقات الدولية.