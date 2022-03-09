الكرملين: بوتين والمستشار الألمانى يبحثان الجوانب الإنسانية فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وجاء فى بيان الكرملين: "أجرى رئيس روسيا الاتحادية، فلاديمير بوتين، محادثة هاتفية مع المستشار الاتحادى لجمهورية ألمانيا، أولاف شولتس وتم إيلاء اهتمام خاص للجوانب الإنسانية فى الوضع بأوكرانيا وفى جمهوريتى دونباس"، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية.
وأضاف البيان: "فى سياق تطور الوضع فيما يتعلق بالعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس، تمت مناقشة الجهود السياسية والدبلوماسية، وعلى وجه الخصوص، نتائج الجولة الثالثة من المفاوضات بين الوفد الروسى وممثلى سلطات كييف".
وكان بوتين وشولتس، قد بحثا يوم 4 مارس الجارى، تطورات الأوضاع فى أوكرانيا، حيث أعلن بوتين أن على أوكرانيا الاعتراف بجمهوريتى دونباس وتنفيذ مطالب وضع الدولة الخالية من السلاح النووى.
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