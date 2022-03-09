كندا ترسل كاميرات مراقبة لأوكرانيا ضمن معدات عسكرية متخصصة

جدة - نرمين السيد - وتحدث رئيس الوزراء جستن ترودو والرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى عبر الهاتف صباح الأربعاء، وفقا لبيان. ويتواجد ترودو فى برلين فى رحلة عبر أوروبا لمناقشة الوضع فى أوكرانيا مع قادة العالم الآخرين.

ودعا ترودو خلال الإتصال الهاتفى زيلينسكى لإلقاء كلمة فى البرلمان الكندى، وقبل الرئيس الأوكرانى الدعوة.

وقبل أول لقاء ثنائى له مع المستشار الألمانى الجديد، أكد ترودو للرئيس الأوكرانى أن كندا ستشحن المزيد من المعدات العسكرية المتخصصة.

وتشمل المعدات كاميرات لطائرات المراقبة بدون طيار لمساعدة القوات الأوكرانية على مراقبة القوات والدبابات والمدفعية الروسية.

ومن المتوقع أن تهيمن الحرب فى أوكرانيا على المحادثات مع المستشار أولاف شولتز، فضلاً عن احتياجات أوروبا من الطاقة، وسيكون الاعتماد على الغاز الطبيعى الروسى من بين الموضوعات الرئيسية.

ومن المتوقع أيضا أن يناقش ترودو وشولتز الحظر الأمريكى المعلن يوم أمس الثلاثاء على النفط الروسى وتأثيره على العالم.