سد النهضة.. مصر والسودان تدعوان لمفاوضات جادة

أكدت مصر والسودان أهمية استمرار السعي نحو مفاوضات جادة تحت رعاية الاتحاد الإفريقي حول سد النهضة الإثيوبي، بحيث يفضي ذلك إلى اتفاق قانوني ملزم يحقق مصالح الدول الثلاث، مع دعوتهما إثيوبيا إلى الانخراط الفعال في المفاوضات بأسرع وقت ممكن.



وفي بيان مشترك، أكد وزيرا خارجية السودان ومصر على أهمية استمرار السعي نحو مفاوضات جادة تحت رعاية رئاسة الاتحاد الإفريقي حولسد النهضة، بحيث يفضي ذلك إلى اتفاق قانوني ملزم يحقق مصالح الدول الثلاث، مع دعوتهما الجانب الإثيوبي إلى الانخراط الفعّال في هذه المفاوضات في أسرع وقت ممكن.

وأكدا على مواصلة الجهود الجارية لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في كافة المجالات، وذلك من منطلق الروابط الأزلية التي تربط البلدين والعلاقات التاريخية ووحدة المسار والمصير بين شعبيّ وادي النيل.

وذكر بيان مشترك عقب لقاء وزير الخارجية المصري، سامح شكري ووزير الخارجية السوداني المكلف علي الصادق على هامش اجتماع مجلس جامعة الدول العربية أن الوزيرين أكدا استمرار التنسيق فيما بين البلدين الشقيقين إزاء التحديات التي تواجههما، وأهمية تنسيق مواقفهما إزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

كما اتفق الجانبان المصري والسوداني على أهمية الحفاظ على وحدة السودان وسلامته وسيادته على أراضيه، مع التأكيد على دعم الجهود الجارية الهادفة نحو تحقيق الاستقرار المستدام في البلاد.