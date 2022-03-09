120 ألف ريال تمويل العمل الحر بدون فوائد بالتقسيط 40 شهر لدى بنك التسليف

نجح بنك التسليف والادخار السعودي في المملكة المعروف في الوقت الحالي بأسم بنك التنمية الاجتماعية في أراضي السعودية توفير العديد من التمويلات الإجتماعية التي تخدم المواطنين السعوديين وتساعدهم في فتح مشروعات لهم سواء عن طريق التمويل النقدي أو التمويل العيني التابع إلى منتج نفاذ للعمل الحر عبر بنك التنمية الاجتماعية في السعودية حيث يمتاز هذا التمويل بأنه متاح لجميع العملاء السعوديين بالتقسيط الميسر لمدة 40 شهر كما يمنح التمويل النقدي بدون فوائد مالية إضافية حتى مبلغ 120 ألف ريال سعودي بموافقة بنك التنمية الاجتماعية في المملكة عام 1443 هجريًا.

كافة شروط منتج نفاذ للعمل الحر لدى بنك التنمية الاجتماعية بالمملكة

يحتاج التمويل النقدي التابع إلى منتج نفاذ بنك التنمية الاجتماعية في المملكة توفير دخل ثابت شهري مع توفير العمر المناسب للتقديم الإلكتروني بالبنك لذلك سوف نقوم اليوم بتوضيح جميع الشروط والأحكام المطلوبة للتمويل بالمملكة العربية السعودية كما يلي بكافة التفاصيل:

يحتاج الآن تمويل العمل الحر أن يكون المتقدم سعودي من العاطلين أو الموظفين ويبلغ من العمر 18 عام حتى 60 عام على الأكثر للموافقة على تمويل منتج نفاذ للعمل الحر في السعودية.

كذلك يحتاج تمويل العمل الحر إحضار وثيقة العمل الحر ويتم إصدارها من وزارة العمل المعروفة الآن بأسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

يسمح أعطاء التمويل النقدي للموظف السعودي بشرط أن لا يمتلك دخل شهري لا يزيد عن 20 ألف ريال سعودي بموافقة منتج نفاذ للعمل الحر لدى بنك التنمية الاجتماعية.

لابد من دفع مبلغ مالي يساوي 4000 ريال سعودي رسوم إدارية إضافية عند الحصول على منتج نفاذ تمويل العمل الحر التابع إلى بنك التنمية الاجتماعية في المملكة.

مميزات الحصول على برنامج منتج نفاذ للعمل الحر لدى بنك التنمية الاجتماعية