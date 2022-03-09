نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نظام نور noorresults برقم الهوية 1443 رابط استعلام نتائج الطلاب الفصل الثاني بالسجل في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط موقع نظام نور noorresults لنتائج الطلاب برقم الهوية الوطنية 1443 ورمز التحقق فقط أو موقع نور بالسجل المدني وبدون رقم سري لم يتم إطلاقه أو تفعيله حتى الآن لاستخراج شهادات الطلاب المرحلة الابتدائية والمرحلتين المتوسطة والثانوية، حيث ازدادت عمليات البحث عن رابط نظام نور بالهوية الوطنية فقط للاستعلام عن نتائج الطلاب 1443، كما ورد إلينا العديد من الاستفسارات لمعرفة ما إذا كان قد تم تفعيل الرابط الرسمي لنظام نور المركزي برقم الهوية فقط من عدمه، وهنا نود أن نحيط متابعي موقع ثقفني علماً بأن رابط دخول نظام نور برقم السجل المدني لولي الأمر أو للطالب والطالبة يتم إطلاقه في أوقات الاستعلام عن نتائج الاختبارات النهائية، بمعنى أن الرابط يتم تفعيله بعد الانتهاء من رصد الدرجات لكافة المراحل التعليمية بالتعليم العام، ويمكنكم الإطلاع على تعليمات الاختبارات النهائية وإرشادات هامة للمذاكرة الجيدة من وزارة التعليم.

دخول نظام نور noorresults 1443

وفقاً لمواعيد التقويم الدراسي الجديد المعدل بأمر ملكي كريم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله ورعاه- للعام الدراسي الجاري أو الخطة الزمنية لأعمال الاختبارات وإخراج نتائج الطلاب برقم الهوية في نظام نور المركزي للعام الدراسي 1443، فقد بدأت اختبارات الفصل الثاني الحضورية اعتباراً من يوم الأحد بتاريخ 3 شعبان 1443هـ.

ومن المقرر أن تستمر اختبارات نهاية الفصل الثاني على مدار الأسبوع لتنتهي يوم غدٍ الخميس الموافق لتاريخ 7 شعبان 1443هـ،ليتم بعد ذلك تصحيح الإجابات للطلاب، والانتهاء من رصد الدرجات وفقاً للآلية الجديدة للتوزيع المعتمدة في نظام نور كما أعلنت وزارة التعليم عام رسمياً في أخر يوم من أيام الاختبارات، وبعد الانتهاء من رصد الدرجات، يتم تدقيقها ومراجعتها قبل رفعها على نظام نور بالهوية فقط.

وقد أكدت الوزارة على تشكيل لجان تشرف على الاختبارات لتنفيذ ومتابعة أعمالها وإدخال المهارات للصفين الأول والثاني الابتدائي، كما أكدت على ضرورة الانتهاء من رصد الدرجات وتدقيقها لجميع المراحل والصفوف الدراسية واستخراج كشوف الدرجات قبل نهاية دوام يوم الخميس بتاريخ 10 مارس 2022م الموافق لتاريخ 7 شعبان 1443هـ وفق الآلية الجديدة المعتمدة.

رابط نظام نور برقم الهوية ورمز التحقق 1443

تتيح وزارة التعليم عام إمكانية استخراج شهادات الطلاب من موقع نظام نور برقم الهوية ورمز التحقق فور الانتهاء من رصد درجات الطلاب بكافة المراحل التعليمية، حيث يتم استخراج نتائج الطلاب برقم الهوية بشكل مباشر من خلال تعبئة الهوية الوطنية وكلمة المرور، وقد تم الإعلان من جانب بعض المدارس اليوم عن إتاحة استعلام نتائج الطلاب في نظام نور للنتائج 1443هـ.

حيث يمكن لأولياء الأمور الآن استعلام نتائج الأبناء واستخراج شاداتهم من موقع نور لنتائج الطلاب المركزي، كما تم الإعلان من جانب العديد من المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية عن نشر نتائج الطلاب يوم الخميس الموافق لتاريخ 7 شعبان 1443هـ، ومن يرغب في الحصول على رابط دخول موقع نور الرسمي، يمكنه ذلك عن طريق اتباع رابط دخول نظام نور noorresults التالي:

رابط نظام نور المركزي (noor.moe.gov.sa).

كيفية استخراج نتائج الطلاب في نظام نور

يتم استخراج نتائج الطلاب الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الجاري 1443 للمراحل التعليمية الثلاث (الابتدائية – المتوسطة – الثانوية) من خلال اتباع الخطوات الموضحة بالنقاط التالية:

المرحلة الابتدائية: دخول نظام نور المركزي، ثم النقر على أيقونة التقارير، ثم من قائمة تقارير الطلاب أو كشوف الدرجات نقوم بالضغط على خيار إشعار بنتيجة الطالب، ومن القائمة المنسدلة نقوم باختيار وتحديد الفصل الدراسي الثاني، ثم النقر على زر “ابحث”، كما يمكن استخراج النتائج بشكل مباشر من خلال النقر على الخيار الأول لدى الطالب المرغوب في عرض نتيجته “إشعار بنتيجة الطالب”، ومتابعة باقي الخطوات الموضحة.

دخول نظام نور المركزي، ثم النقر على أيقونة التقارير، ثم من قائمة تقارير الطلاب أو كشوف الدرجات نقوم بالضغط على خيار إشعار بنتيجة الطالب، ومن القائمة المنسدلة نقوم باختيار وتحديد الفصل الدراسي الثاني، ثم النقر على زر “ابحث”، كما يمكن استخراج النتائج بشكل مباشر من خلال النقر على الخيار الأول لدى الطالب المرغوب في عرض نتيجته “إشعار بنتيجة الطالب”، ومتابعة باقي الخطوات الموضحة. المرحلة المتوسطة: الدخول إلى موقع نور بالهوية أو باسم المستخدم والنقر على أيقونة التقارير من الصفحة الرئيسية، ومن كشوف الدرجات نقوم بالنقر على خيار إشعار بنتيجة الطالب، ثم تحديد الفصل الدراسي الثاني والنقر على زر “ابحث”.

الدخول إلى موقع نور بالهوية أو باسم المستخدم والنقر على أيقونة التقارير من الصفحة الرئيسية، ومن كشوف الدرجات نقوم بالنقر على خيار إشعار بنتيجة الطالب، ثم تحديد الفصل الدراسي الثاني والنقر على زر “ابحث”. المرحلة الثانوية: دخول برنامج نور التعليمي باتباع الرابط الرسمي المرفق ثم النقر على التقارير، ومن تقارير أخرى أنقر على الإشعار الفصلي والإشعار الأكاديمي، وسيتم تنزيل الشهادة على الجهاز الخاص بك.

خطوات استخراج نتائج الطلاب “فيديو”

من يرغب في التعرف على خطوات إظهار نتائج الطلاب بالمرحلة الابتدائية أو المتوسطة أو الثانوية بشكل مفصل ويسير عبر موقع نور noorresults الإلكتروني، يمكنه ذلك من خلال الفيديو التالي:

خطوات استخراج نتائج الطلاب من منصة مدرستي

أوضحت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة “إدارة تقنية المعلومات الخطوات الواجب اتباعها لاستخراج نتائج الطلاب 1442، حيث يتم استخراج نتيجة طالب من منصة مدرستي عن طريق عدداً من الخطوات وهي (الخطوة الأولى: دخول ولي الأمر إلى منصة مدرستي من حساب الطالب – الخطوة الثانية: التوجه إلى أيقونة التقويم ونقوم بالنقر عليها –

الخطوة الثالثة: فتح الصفحة التي تليها وستجد إشعارات الفصل الدراسي الأول قم بالنقر عليها – الخطوة الرابعة: عند فتح الصفحة نجد الملفات بصيغة PDF نقوم بالنقر على الملف لتحميله – الخطوة الخامسة: سيتم تنزيل ملف الطالب بهذا الشكل ويتم حفظها وطباعتها)، ومن يرغب في معرفة خطوات استخراج نتائج الطلاب من منصة مدرستي التعليمية الإلكترونية، يمكنه ذلك من خلال الفيديو التالي:

رابط نظام نور للنتائج 1442

تعتبر المرحلة الحالية من أصعب المراحل التي تمر على أولياء الأمور والطلاب والطالبات خاصةً في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد جراء تفشي فيروس كورونا، مما أدى إلى إجراء الاختبارات عن بُعد لمستخدمي منصة مدرستي والمنصات التعليمية الأخرى المعتمدة من جانب الوزارة، وهذا الأمر قد زاد العبء على أولياء الأمور والمدارس.

ويتم الإعلان من جانب المدارس الابتدائية بالمملكة العربية السعودية عن الانتهاء من رصد الدرجات للمواد الدراسية فور انتهاء كل مادة من المواد من جانب المعلمين والمعلمات، ويتم ورصد الدرجات في نظام نور لنتائج الطلاب 1442، ومن يرغب في استعلام نتائج الطلاب noorresults الفصل الثاني 1442، يمكنه ذلك من خلال اتباع الرابط الرسمي المرفق.

خطوات تسجيل ولي أمر جديد في نظام نور

تم الإعلان من جانب وزارة التعليم عام عن صدور التعميم المتضمن الخطة الزمنية لتسجيل الطلاب المستجدين في نظام نور المركزي للالتحاق بالعام الدراسي القادم 1443هـ، وقد منح برنامج نور صلاحية التسجيل الإلكتروني لولي الأمر لإلحاق أبنائهم بالصف الأول الابتدائي، حيث يتيح برنامج نور لولي الأمر إمكانية تسجيل الفئات التالية:

تسجيل الطلاب والطالبات السعوديين ممن لديهم سجلاً مدنياً.

تسجيل الطلاب السعوديين ممن يحملون إقامة نظامية.

تسجيل الطلاب والطالبات من أم سعودية وأب غير سعودي.

وفي ظل البحث من جانب أولياء الأمور في الوقت الحالي عن طريقة تسجيل ولي أمر جديد في نظام نور المركزي، وخطوات تسجيل طالب جديد في نظام نور لولي الأمر بالصف الأول الابتدائي، فقد قمنا بتوفير خطوات التسجيل في نظام نور لولي أمر جديد عن طريق الفيديو التالي:

نظام نور تحليل النتائج 1442

يتم تحليل نتائج الطلاب من خلال الدخول إلى حساب قائد المدرسة في نظام نور 1442، ومن القائمة الرئيسية قم بالنقر على “التقارير”، ثم تقارير الطلاب، ثم النقر على أيقونة “إشعار بنتيجة الطالب”، ثم اختيار النظام الدراسي > إدارة التعليم > المدرسة > الصف > الفصل > الفترة > اسم الطالب > ثم النقر على “عرض”.

ثم النقر على أيقونة الحفظ واختيار تصدير في “Excel”، ويمكنكم التعرف على خطوات تحليل النتائج في نظام نور المركزي بالتفصيل من خلال الفيديو التوضيحي التالي:

رابط نظام نور المركزي

نظراً لمعرفتنا التامة بما يمر به الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم من ضغوط بسبب رغبتهم في التعرف على نتائج أبنائهم، فهم يقومون حالياً بالبحث عن رابط نظام نور برقم الهوية الوطنية فقط ورمز التحقق لما يتميز به من سهولة ويسر عند الاستخدام، فهو لا يحتاج للدخول إليه سوى إدخال رقم السجل المدني لولي الأمر أو الطالب، ثم رمز التحقق المكون من أربعة أرقام.

ولهذه الأسباب نود أن نحيطكم علماً بأن موقع نور بالسجل المدني وبدون رقم سري لم يتم تفعيله حتى اليوم الجمعة بتاريخ 25 ديسمبر 2020م الموافق لتاريخ 10 جمادي الأولى 1442هـ، وفي حال الإعلان رسمياً من جانب الوزارة عن توفير رابط نور بالهوية فقط، فسيتم إشعار متابعينا بذلك عبر موقع ثقفني مباشرةً بمشيئة الله تعالى.

خطوات الانتهاء من الاختبارات للمقررات في نظام نور لنتائج الطلاب

تتمثل أولى خطوات الانتهاء من الاختبارات للمقررات في الموافقة على الدرجات في نظام نور، حيث تتم الموافقة على الدرجات للطلاب لكل مقرر على حده أو من خلال الموافقة على كافة الشُعب دفعة واحدة عند عدم وجود نقص في إدخال الدرجات وذلك من خلال النقر على الاختبارات > الدرجات > الدرجات > الموافقة على الدرجات.

ثم نشر النتائج عبر نظام نور لنتائج الطلاب 1442، حيث يتم نشر نتائج الطلاب من خلال النقر على الإعدادات > إعدادات أخرى > نشر كشوف الدرجات >وضع نقطة على نعم >وسيتم ظهور النتائج في حساب نظام نور للطالب.

ثم استخراج المبيضات، حيث يتم استخراج المبيضات من التقارير > كشوف > المبيضات > اختيار الفصل الدراسي > التخصص > النقر على “عرض”، وسيتم حفظ المبيضات من نسختين واحدة إلكترونية والأخرى مطبوعة.

ثم الشهادات والإشعارات من خلال حفظ وطباعة الإشعار الأكاديمي والفصلي عن طريق النقر على التقارير > الشهادات والإشعارات > اختيار الإشعار الأكاديمي > اختيار الإشعار الفصلي “مختصر – تفصيلي”، وللمنتسبين: إشعار الفصلي المختصر / إشعار أكاديمي فقط.

ثم يتم استخراج أسماء الأوائل حسب المعدل من التقارير > التقارير الإحصائية > الأوائل حسب المعدل التراكمي > الأوائل حسب المعدل الفصلي > تحديد المعدل وسنة الالتحاق > بحث.

ثم حصر الراسبين والغائبين في نظام نور 1442، حيث يتم حصر الراسبين والغائبين ومقررات الرسوب عن طريق المبيضات أو الاختبارات > الدرجات > درجات الطلاب الراسبين والغائبين > اختيار الفصل الحالي > بحث > الدخول على الدرجات بجانب اسم كل مقرر.

ثم طباعة تحليل النتائج عبر نظام نور للنتائج، حيث يتم طباعة تحليل النتائج وحفظها إلكترونياً من التقارير > التقارير الإحصائية > تحليل نتائج الطلاب > اختيار الفصل الحالي > عرض.

وأخيراً تخريج الطلاب، ففي حال وجود خريجين يتم التأكد من إتمام الساعات المطلوبة للتخرج، ويتم تخريج الطلاب من خلال الاختبارات > الطلبة الخريجون > الطلبة المتوقع تخرجهم >اختيار خطة البرنامج التخصصي > وضع علامة صح أمام الطالب الخريج > حفظ، ويمكنكم استخراج الشهادات من خلال اتباع رابط نظام نور noorresults الرسمي.

نظام نور توزيع الدرجات وفق الآلية الجديدة

أعلنت وزارة التعليم بشكل رسمي عن اعتماد وتطبيق الآلية الجديدة لتوزيع درجات المراحل التعليمية الثلاث “الابتدائية – المتوسطة – الثانوية”، ومن يرغب في التعرف على درجة كل مادة من المواد الدراسية لكل مرحلة من مراحل التعليم عام الآن وفق ما تم الإعلان عنه رسمياً من جانب الوزارة، يمكنه ذلك من خلال التالي:

استخراج نتائج الطلاب 1442

بعد الانتهاء من رصد الدرجات صحيحاً وتدقيق البيانات ومراجعتها في نظام نور للنتائج، فيتم طباعة المسودات ومراجعتها ثم حفظها في إدارة المدرسة بعد ختمها والتوقيع عليها من قبل قائد المدرسة، ثم يتم إغلاق رصد الدرجات في نظام نور 1442 المركزي، ثم استخراج كشوف الطلاب المكملين، ثم إعطاء الطالب إشعاراً بمواد الإكمال وموعد الاختبار الخاص بالدور الثاني، ثم إعلان نتائج الطلاب وتسليم كشوف الدرجات.

ويتيح نظام نور أمام أولياء الأمور والطلاب والطالبات إمكانية الإطلاع على النتيجة سواء كان ناجحاً أو مكملاً أو راسباً بشكل إلكتروني عبر موقع برنامج نور بواسطة تعبئة بيانات المستخدم التي تتمثل في اسم المستخدم وكلمة السر التي حصل عليها من المدرسة، إلى جانب إمكانية الحصول على نسخة من إشعار مواد الإكمال موضحاً بها موعد الاختبار بالدور الثاني.

كما يتم تسليم الطالب الناجح صورة من كشف الدرجات مع حفظ الأصل بالملف الخاص به موقعاً ومختوماً، أما بالنسبة لطالب الصف الثالث الثانوي، فيتم تسليم أصل الكشف له مع الملف الخاص به محتوياً على أصول الوثائق السابقة باستثناء الطالب الذي تم حجز وثيقته لسبب مالي من جانب المدارس الأهلية، لذلك يجب إحضار مخالصة مالية منها، وفي حال كان الحجز لشئ أخر، فيقوم بإحضار خطاباً من إدارة التعليم.

طريقة إعادة ضبط كلمة السر نور



من يرغب في التعرف على موعد تفعيل رابط نظام نور بالهوية ومعرفة طريقة إعادة ضبط كلمة السر في نظام نور 1442، يمكنه ذلك من خلال الفيديو التالي:

نظام نور لنتائج الطلاب 1442

وجهت وزارة التعليم عام بقياس الفاقد التعليمي لدى طلاب وطالبات المراحل بالتعليم العام كافة، ومن ثم تشكيل لجان للإثراء التعليمي ومعالجة الفاقد في المواد الدراسية لكامل الفصل الدراسي الأول، ومن ثم إعداد جدول زمني لتنفيذ إجراءات المعالجة وتقديم الإثراءات التعليمية.

كما تم التشديد من جانب وزارة التعليم عام على ضرورة القيام بتنفيذ برامج معالجة الفاقد التعليمي من خلال منصة مدرستي التعليمية، وإعداد خططاً ودروساً علاجية لهذا الشأن، كما أعلن وزير التعليم عن أنه سيتم توضيح آلية العودة للدراسة الفصل الدراسي الثاني قبل بدء الفصل بوقتٍ كافٍ.

ويتم الإطلاع على نتائج الطلاب والطالبات من حساب نظام نور لولي الأمر من خلال دخول حساب ولي الأمر في نظام نور المركزي المتاح حالياً، ثم الدخول إلى “التقارير”، ومن كشوف الدرجات يتم اختيار “كشف درجات أعمال السنة”، ثم تحديد الفصل الدراسي والنقر على أيقونة “ابحث”، وسيتم عرض شهادات الطلاب مباشرةً عبر نظام نور noorresults للنتائج.

استخراج نتائج الطلاب من موقع نور 1442

أعلنت بعض مدارس التعليم العام ممن لم يقوموا باعتماد النتائج خلال الأيام السابقة مثل ثانوية أبي عامر الأشعري ببدر ومدرسة الحسيني الابتدائية والمتوسطة ومدرسة الإمام محمد بن سعود ومتوسطة سلمان الفارسي ومدرسة مشلة الابتدائية، عن اعتماد نتائج الطلاب والطالبات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 1442هـ اليوم الثلاثاء بتاريخ 29 ديسمبر 2020م.

وقد تم الإعلان عن ذلك بعد أن تم الانتهاء من رصد درجات الطلاب والطالبات وتدقيقها والتأكد من مطابقتها للنتائج الموجودة في منصة مدرستي التعليمية، حيث يتيح النظام حالياً لأولياء الأمور إمكانية الدخول من حساب نظام نور لولي الأمر لاستخراج الشهادات للطلاب والطالبات.

تقديرات درجات الطلاب في نظام نور

يمكنكم التعرف على التقديرات الخاصة بدرجات الطلاب والطالبات في نظام نور من خلال التالي:

ممتاز مرتفع: رمز التقدير (أ+)، الدرجة أو المعدل من 95 إلى 100. ممتاز: رمز التقدير (أ)، الدرجة أو المعدل من 90 إلى أقل من 95. جيد جداً مرتفع: رمز التقدير (ب+)، الدرجة أو المعدل من 85 إلى أقل من 90. جيد جداً: رمز التقدير (ب)، الدرجة أو المعدل من 80 إلى أقل من 85. جيد مرتفع: رمز التقدير (ج+)، الدرجة أو المعدل من 75 إلى أقل من 80. جيد: رمز التقدير (ج)، الدرجة أو المعدل من 65 إلى أقل من 75. مقبول مرتفع: رمز التقدير (د+)، الدرجة أو المعدل من 60 إلى أقل من 65. مقبول: رمز التقدير (د)، الدرجة أو المعدل من 50 إلى أقل من 60. غير مجتاز راسب: رمز التقدير (ر)، الدرجة أو المعدل أقل من 50. محروم: رمز التقدير (ن)، الدرجة أو المعدل صفر “محروم”. ناقص غير مكتمل: رمز التقدير (ص)، الدرجة أو المعدل “مؤجل”.

إجازة الفصل الدراسي الأول 1442

وفقاً للخطة الزمنية الخاصة بمواعيد الأحداث الدراسية المعتمدة من جانب وزارة التعليم عام رسمياً أو خطة التقويم الدراسي الجديد لأعمال الدراسة لعام 1442هـ، فمن المقرر أن تبدأ إجازة الفصل الدراسي الأول في الموعد التالي:

تبدأ إجازة الفصل الأول بنهاية دوام يوم الخميس بتاريخ 16 جمادي الأولى 1442هـ الموافق لتاريخ 31 ديسمبر 2020م.

تحديث: تم الإعلان رسمياً من جانب وزارة التعليم عام مع نهاية دوام يوم الخميس بتاريخ 31 ديسمبر 2020م الموافق لتاريخ 16 جمادي الأولى 1442هـ عن تفعيل رابط نظام نور برقم الهوية الوطنية فقط أو رابط نظام نور برقم السجل فقط وبدون رقم سري لاستخراج الشهادات برقم الهوية فقط ورمز التحقق.

تقديم الاختبارات النهائية الفصل الدراسي الثاني 1442

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز -حفظه الله ورعاه- أمراً ملكياً كريماً بتقديم الاختبارات النهائية الفصل الدراسي الثاني للعام الدرسي 1442هـ للطلاب والطالبات بمراحل التعليم العام (الابتدائية – المتوسطة – الثانوية) تلبيةً للمطالبات العديد من جانب أولياء الأمور والطلاب والطالبات.

ووفقاً للمواعيد المعلن عنها رسمياً بأمر ملكي، فمن المقرر أن تبدأ اختبارات المرحلة الابتدائية يوم الثلاثاء بتاريخ 13 أبريل 2021م الموافق لتاريخ 1 رمضان 1442هـ، وتبدأ إجازة رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية يوم الخميس 22 أبريل 2021م الموافق لتاريخ 10 رمضان 1442هـ.

كما تبدأ اختبارات المرحلتين المتوسطة والثانوية اعتباراً من يوم الأحد 18 أبريل 2021م الموافق لتاريخ 6 رمضان 1442هـ، وتبدأ إجازة المرحلتين المتوسطة والثانوية يوم الخميس بتاريخ 29 أبريل 2021م الموافق لتاريخ 17 رمضان 1442هـ.

رابط نظام نور لنتائج الطلاب 1442

تم الانتهاء يوم الاثنين بتاريخ 19 أبريل 2021م الموافق لتاريخ 7 رمضان 1442هـ من اختبارات المرحلة الابتدائية الصفوف العليا من الصف الثالث وحتى السادس الابتدائي للفصل الدراسي الثاني لعام 1442هـ، وقد تم الإعلان من جانب بعض المدارس عن اعتماد وإخراج النتائج في نظام نور لنتائج الطلاب المركزي 1442، حيث يمكن الإطلاع من حساب ولي الأمر على نتيجة الابن الآن.

تحديث: تتوالى المدارس الابتدائية في نشر نتائج الطلاب عبر نظام نور المركزي لنتائج الطلاب، حيث تم الإعلان اليوم الجمعة الموافق لتاريخ 23 أبريل من قبل المدارس التالية (الرحمانية الابتدائية بمكة – مدرسة 258 الابتدائية – المدرسة السادسة عشر – ابتدائية أبو عجرم – مدرسة معاذ بن جبل – مدرسة صقر الجزيرة الابتدائية – مجمع وادي مرفوض بالطائف – الابتدائية الرابعة لتحفيظ القرآن بالهفوف).

وغيرهم من المدارس الابتدائية الأخرى عن إتاحة شهادات الطلاب عبر نظام نور 1442 المركزي، حيث يتم رفع النتائج فور الانتهاء من الرصد والتدقيق والمراجعة والاعتماد من قبل قائد المدرسة التابع لها الطالب، فالمدرسة التي تنتهي من كافة الخطوات المذكورة، تقوم بالإعلان عن نشر نتائج الطلاب عبر نظام نور noorresults أو موقع نور للنتائج الرسمي.

إعلان نتائج ثانوي ومتوسط 1442

بدأت بعض المدارس بالمرحلتين المتوسطة والثانوية في الإعلان عن نشر نتائج الطلاب والطالبات الفصل الدراسي الثاني عبر نظام نور للشهايد 1442، حيث يمكنكم التعرف على المدارس التي أعلنت عن انتهاء الرصد والاعتماد من خلال التالي:

(ثانوية الإمام أحمد بن حنبل بتعليم القريات – مدرسة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب المتوسطة بتعليم ينبع – مدرسة الفضيل بن عياض الثانوية بتعليم الشرقية – الابتدائية التاسعة والثمانون والمتوسطة الثامنة والثلاثون بتعليم غرب المدينة – المتوسطة 187 بتعليم الرياض – ثانوية أنس بن مالك وعقبة بن نافع المتوسطة بتعليم المدينة المنورة – الثانوية الثالثة بالقيصومة – متوسطة وثانوية أبو حجر الأعلى بتعليم جازان – المتوسطة الرابعة والأربعون بالمدينة المنورة – متوسطة أبان بن سعيد بتعليم الرياض – متوسطة وثانوية صيادة بنات بتعليم الطائف – ثانوية أبي عامر الأشعري ببدر).

نتائج نور noorresults

بعد الإعلان عن ربط نظام نور ببوابة النفاذ الوطني الموحد لاستخراج نتائج الطلاب في نظام نور، فمن المحتمل ألا يتم تفعيل نظام نور برقم الهوية أو نظام نور بدون رقم سري بشكل رسمي هذا العام، حيث تعتبر بوابة نفاذ الإلكترونية هي البديل لاستخراج النتائج في حال فقدان اسم المستخدم أو كلمة السر، وذلك للتيسير على ولي أمر الطالب عند استخراج الشهادات.

وقد تم الإعلان منذ قليل من قبل متوسطة أبي الدرداء بتعليم الطائف وثانوية الأبناء الأولى بنين بتعليم حفر الباطن، ومتوسطة وثانوية خولة بنت ثعلبة بتعليم الرياض، وثانوية الأمير بدر بن عبد العزيز بتعليم الجوف عن نشر نتائج الطلاب عبر موقع نور التعليمي، حيث يمكنكم الإطلاع على الشهادات الآن من خلال اتباع رابط دخول نظام نور noorresults الرسمي المرفق.