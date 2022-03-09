شروط قرض الزواج للمتقاعدين والطلاب بالسعودية 2022

طرح بنك التنمية الاجتماعية العديد من شروط قرض الزواج للمتقاعدين والطلاب، حيث أن ذلك القرض يتم منحة لجميع المواطنين السعوديين وهو يتم منحه للمتقاعدين سواء في القطاعات العامة الحكومية او الخاصة، بجانب أنه يمكن للطلاب الاستفادة من تلك القرض ولكن من خلال توفير الأوراق والمستندات المطلوبة لتنفيذ ذلك بسهولة.

شروط قرض الزواج للمتقاعدين والطلاب

من الجدير بالذكر أنه منذ وقت قريب قد أعلن بنك التنمية الاجتماعية داخل المملكة العربية السعودية عن منح قرض جواز لكل من المتقاعدين والطلاب، ولكن هناك بعض شروط قرض الزواج للمتقاعدين والطلاب ويمكن حصر تلك الشروط فيما يلي:

يجب على المتقدم أن يقوم بإحضار نموذج تسليم من البريد، ولابد أن يحتوي على اسم وتوقيع وختم موظف البريد السعودي واسم وتوقيع العميل.

كما أنه لابد من تقديم سجل الأسرة وصورة من هوية العميل.

أيضًا لابد من تقديم أصل رقم حساب الآيبان على الورق الرسمي للبنك، على أن يكون تلك الآيبان مصدق بختم البنك.

بالإضافة إلى ضرورة إحضار نموذج إقرار و تفويض للمتقاعدين (106).

علاوة على أنه يجب أن يحضر المتقدم كشف حساب على ورق رسمي للبنك، حيث يشمل ذلك الكشف راتب آخر ثلاث أشهر سابقة، ولابد أن يكون تابع لتاريخ اعتماد نموذج 104 ويكون مصدق بختم البنك.

كما أنه يتطلب أن يُقدم تصريح بياناتي للعميل من داخل موقع وزارة الداخلية، ويجب أن يكون ساري.

بجانب ضرورة الحصول على تصريح بياتي سارى المفعول، وهذا لأبناء المعالين ( الإناث من عمر 18 عام فأكثر، الذكور من عمر 18 إلى 24 عام).

شروط المتطلبات الخاصة بمنح قرض زواج للطلاب

بعد التعرف على شروط قرض الزواج للمتقاعدين والطلاب المطروح من بنك التنمية الاجتماعي، يمكنك الآن عرض أهم الأوراق والمتطلبات لمنح قرض الزواج للطلاب وهي كما يلي: