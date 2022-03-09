الصين تقدم مساعدات إنسانية لأوكرانيا

أعلنت وزارة الخارجية الصينية اليوم الأربعاء، أن جمعية الصليب الأحمر الصينية ستقدم مساعدات إنسانية لجمعية الصليب الأحمر الأوكرانية، وذلك بناء على طلب الجانب الأوكراني.
وقال المتحدث باسم الوزارة تشاو لي جيان، في مؤتمر صحفي إن الإمدادات بقيمة 5 ملايين يوان (نحو 791 ألف دولار أمريكي) تشمل المواد الغذائية والضروريات اليومية.
وأوضح أن "الدفعة الأولى من الإمدادات شحنت من بكين اليوم الأربعاء"، مشيرا إلى أنه سيجري تسليم الدفعات الأخرى إلى جمعية الصليب الأحمر الأوكرانية في أقرب وقت ممكن عبر الوسائل المناسبة.
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