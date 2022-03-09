الجامعة العربية تؤكد ضرورة التوصل لحل دبلوماسى للأزمة بأوكرانيا

جدة - نرمين السيد - أعاد مجلس جامعة الدول العربية، فى اجتماعه اليوم الأربعاء على مستوى وزراء الخارجية العرب، التأكيد على كافة ما ورد ببيان المجلس على مستوى المندوبين الدائمين يوم 28 فبراير الماضى من مبادئ أساسية للموقف العربى الجماعى إزاء الأزمة الروسية الأوكرانية، ومنها التأكيد على تمسـك الدول العربية بمبادئ القانون الدولى وميثاق الأمم المتحدة القائمة على صيانة سيادة الدول واستقلالها ووحدة أراضيها والتأكيد على ضرورة العمل فى أقرب فرصة للوصول إلى حل دبلوماسى يرى المجلس أنه يشكل المخرج الوحيد من هذه الأزمة بما يحقن دماء الأبرياء ويوقف تدهور الوضع الإنسانى المأساوى.





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