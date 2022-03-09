عاجل- وكالة الطاقة الذرية تكشف مدى سلامة مفاعل تشيرنوبيل

تأتى التحذيرات الأوكرانية ردًا على التقارير الواردة من شركة الطاقة الأوكرانية وشركة الطاقة النووية التى تديرها الدولة، والتى أفادت بأن الطاقة الكهربائية لتشيرنوبيل كانت منفصلة تماماً مما يهدد أنظمة التبريد النووية.
وأكدت الوكالة الذرية، فى تغريدة اليوم الأربعاء، أن أوكرانيا أبلغتها بأن محطة تشيرنوبيل قد فقدت الطاقة، إلا أن الوكالة رأت أنها لا ترى أى تأثير حاسم على سلامة المحطة.
وكانت شركة "أوكرنرجو" مشغل محطة تشيرنوبيل النووية فى أوكرانيا قد أعلنت، فى وقت سابق اليوم، أن القوات الروسية قطعت شبكة الكهرباء عن المنشأة التى تحتاجها لأنظمة التبريد والتهوية وإطفاء الحرائق.
وكتبت الشركة الأوكرانية المملوكة للدولة، فى رسالة على قناتها على تطبيق "تليجرام"، أنه لا توجد إمكانية لاستعادة الشبكة للعمل مرة أخرى بسبب العملية العسكرية الروسية فى البلاد، موضحة أنه بسبب الأعمال العسكرية التى قام بها الروس تم فصل محطة الطاقة النووية فى تشيرنوبيل بشكل كامل عن شبكة الكهرباء، لا يوجد مصدر للطاقة فى المحطة النووية".
ولفتت، فى منشور على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، إلى أنه تم تشغيل مولدات الديزل للطوارئ فى الموقع لتزويد الطاقة للأنظمة الحيوية، على الرغم من أن الوقود يكفى لمدة 48 ساعة فقط.
جدير بالذكر أن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، فى بيان أمس، "إن نقل البيانات عن بُعد من أنظمة مراقبة الضمانات المثبتة فى محطة تشيرنوبيل للطاقة النووية قد فقد، وندرس حالة أنظمة مراقبة الضمانات فى مواقع أخرى فى أوكرانيا، وستقدم مزيدًا من المعلومات قريبًا".
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