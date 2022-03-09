النمسا وبولندا تؤكدان ضرورة التنسيق المستمر لدعم اللاجئين والشعب الأوكرانى

جدة - نرمين السيد - وأضاف نيهامر - فى مؤتمر صحفى مشترك، اليوم الأربعاء، عقب لقائه رئيس الوزراء البولندى ماتيوز مورافيكى فى فيينا لبحث التطورات بأوكرانيا - أن "الأمر يتعلق الآن باستقبال اللاجئين بشكل استباقى وتوفير كل سبل الرعاية لهم. ومن جهته، شدد رئيس الوزراء البولندى على ضرورة استمرار التعاون والتنسيق مع النمسا فى قضايا الهجرة ودعم الشعب الأوكرانى.

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