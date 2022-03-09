وزير خارجية الصومال يعقد اجتماعات مكثفة مع وزراء خارجية عرب

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جدة - نرمين السيد - وصرح السفير إلياس شيخ عمر سفير جمهورية الصومال الفيدرالية بالقاهرة والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، أن اللقاءات شملت وزراء خارجية كل من جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية ودولة الكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، ومملكة الأردن ومملكة البحرين وجمهورية العراق ومملكة المغرب وجمهورية اليمن ودولة فلسطين وجزر القمر، حيث تناولت مستجدات الأوضاع فى الدول العربية وتطورات الأحداث الراهنة.
وأشار السفير الصومالى إلى أن وزير الخارجية اطلع الوزراء العرب على حقيقة الوضع المتفاقم فى الصومال جراء تزايد أزمة الجفاف التى تضرب أنحاء البلاد، حيث طلب الوزير الصومالى دعم بلاده فى مواجهة هذه الأزمة الطاحنة التى تعصف بمقدرات الشعب الصومالى.
ولفت السفير الصومالى إلى أن اللقاءات تناولت سبل تعزيز التعاون المشترك بين جمهورية الصومال وأشقائها العرب قى ظل التحديات الراهنة التى تواجه الدول الغربية، مؤكدا أنه أن الآوان للتكاتف والتعاضد وتوحيد المواقف الغربية وصولا إلى حلول سياسية لكافة الأزمات التى تواجه دولنا العربية.
وأضاف السفير الصومالى أن اللقاءات تناولت أيضا الأوضاع السياسية والأمنية فى الصومال بما فى ذلك ما يتعلق بتطورات العملية الانتخابية، مطالبا الأشقاء العرب بضرورة دعم الصومال على الصعيدين الإنسانى والإغاثى، وتمويل صندوق دعم الصومال بالجامعة العربية.
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