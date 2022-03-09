وزيرا خارجية إيطاليا والهند يبحثان مستجدات الأزمة الأوكرانية

جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة أكى الإيطالية، أن دى مايو أكد خلال الاتصال الالتزام بتعزيز التنسيق الدولى الذى من شأنه أن يقود إلى وقف إطلاق النار والتوصل إلى حل تفاوضى مستدام عبر الدبلوماسية.
من جانبه، أشار وزير الخارجية الهندى إلى أنه تم خلال الاتصال التأكيد على أهمية وقف إطلاق النار فى وقت مبكر والعودة إلى الحوار والدبلوماسية.
وتوصف الهند بالوسيط المحتمل للتوصل لوقف إطلاق النار، وكان رئيس وزرائها ناريندرا مودى قد تواصل بداية الأسبوع الجارى عبر الهاتف مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين ودعاه لإجراء محادثات مباشرة مع الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى.
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