الرئيس النمساوى يتوجه إلى ألمانيا لبحث تطورات الأوضاع بأوكرانيا

جدة - نرمين السيد - توجه الرئيس النمساوى ألكسندر فان دير بيلين إلى برلين فى زيارة رسمية إلى ألمانيا تستمر إلى بعد غد الجمعة لإجراء مباحثات مكثفة مع المستشار الألمانى أولاف شولتز، وحيث ينضم إليها رئيس الوزراء الكندى جاستن ترودو لبحث دعم دور حلف شمال الأطلنطى "ناتو" فى النزاع بأوكرانيا.





وقالت الرئاسة النمساوية - فى بيان اليوم الأربعاء - "إن الزيارة ستركز على مناقشة تطورات الأوضاع فى أوكرانيا وسبل تعزيز التضامن الأوروبى ضد روسيا"، موضحة أن الرئيس النمساوى سيعقد اجتماعا مع وزير المالية الألمانى كريستيان ليندنر، كما يلتقى نظيره الألمانى فرانك فالتر شتاينماير ويشارك معه فى ندوة دولية. وأشار البيان إلى أن الزيارة سوف تبحث أيضا التطورات الإضافية المحتملة وجهود الوساطة فى أوكرانيا، حيث سيدعو الرئيس النمساوى لمزيد من الوحدة فى الاتحاد الأوروبى وتقليل الاعتماد على احتياجات الطاقة من روسيا.

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