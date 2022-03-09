بريطانيا: وزراء طاقة مجموعة السبع يعقدون اجتماعا طارئا غدا

جدة - نرمين السيد - أعلن وزير الطاقة والأعمال والاستراتيجية الصناعية البريطانى كواسى كوارتنج، أن وزراء طاقة مجموعة السبع سيعقدون اجتماعا طارئا غدا الخميس، بسبب ارتفاع أسعار مواد الطاقة، حسبما أفادت صحيفة الجارديان البريطانية.





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