ولى عهد أبوظبى ورئيس ألمانيا يبحثان مستقبل أمن الطاقة العالمى

جدة - نرمين السيد - بحث ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال اتصال هاتفى اليوم الأربعاء، مع رئيس ألمانيا فرانك فالتر شتاينماير، مستقبل أمن الطاقة العالمى وأوضع السوق وأهمية العمل على استقرارها.





وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية وام أن الجانبين بحثا أيضا -خلال الاتصال- العلاقات الاستراتيجية التى تجمع البلدين وسبل تعزيزها وتنميتها فى مختلف المجالات، فضلا عن بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها. كما تطرق الجانبان ،خلال الاتصال، إلى " إكسبو 2020 دبى " وأهميته خاصة فى استعراض أحدث ما أنتجته الدول من ابتكارات وبرامج متقدمة وحلول استدامة تخدم مستقبل البشرية وتسهم فى تحسين حياة المجتمعات وازدهارها.

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