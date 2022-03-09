روسيا تعلن عن تدمير عشرات المقاتلات والمروحيات الأوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تدمير عشرات المقاتلات والمروحيات ومئات المنشأت العسكرية الأوكرانية، منذ بدء الحرب التي تشنها روسيا على أوكرنيا.
وقال المتحدث باسم الوزارة، إيغور كوناشينكوف،الأربعاء، إن 90 في المئة من المطارات العسكرية الأوكرانية، حيث كان يتمركز الجزء الرئيسي من الطيران العسكري، توقفت عن العمل.
وأضاف، إن الجيش الروسي قام بتدمير 146 طائرة مقاتلة ومروحية أوكرانية من أصل 250، ونحو 2800 منشأة عسكرية أوكرانية .
كما أسفرت العمليات العسكرية عن تدمير 953 دبابة ومدرعة و101 منظومة دفاع صاروخية أوكرانية. وفقا للمسؤول الروسي.
وأوضح أن قسما من المقاتلات الأوكرانية غادر إلى رومانيا ولم يشارك في المعارك. لافتتا إلى أن طائرات الناتو تقوم بعمليات استطلاع من أراضي بولندا لصالح الجيش الأوكراني.
ومنذ بدء الحملة العسكرية الروسية في 24 فبراير الماضي، أعلنت أوكرانيا أسر مئات الجنود الروس في إطار حرصها على إبراز مكاسبها العسكرية وخسائر الجانب الروسي.
وتقول أوكرانيا إنها قتلت آلاف العسكريين الروس وأسقطت عشرات الطائرات في الحرب، فيما تعلن روسيا حصيلة أقل كثيرا مما تتحدث عنه كييف.
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