لينك استعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية epedu.gov.iq جميع الاقسام PDF

لينك استعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية نستعرضها الان فى ظل بحث الالاف الطلاب والسادة أولياء الأمور المتعلق بإجراء الاستعلام عن تلك النتائج التي بامكانكم بمنتهي السهولة اجراء الاستعلام عنها من المنزل عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية من خلال مجموعة من الخطوات التي نستعرضها ونتابعها مع حضراتكم الان عبر موقعكم الاخباري ثقفني نيوز

لينك الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022

نتائج القبول الموازي واحدة من أهم النتائج التي يتزايد من البحث حولها للاجل التعرف عليها فى جمهورية العراق الشقيق، حيث يعتبر القبول الموازي هي البوابة التي جاءت أمام الطلاب من اجل الالتحاق داخل الجامعات العراقية، لذا قد زاد بشكل كبير حول تلك النتائج الاهتمام من قبل الطلاب والسادة أولياء الأمور بعدما تم الإعلان بشكل مؤخرا عن مصاريف الجامعات العراقية وضوابط القبول الموازي وكذلك نتائج القبول الموازي عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية وكذلك موقع نتائجنا بنسبة قبول تجاوزت حد 22 ألف طالب وطالبة فى جميع المحافظات العراقية، عليه نستعرض ونتابع مع حضراتكم الان عبر الفقرة التالية من هذا المقال الان طريقة اجراء الاستعلام عن تلك النتائج بمنتهى البساطة والسهولة

خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

نتائج القبول الموازي من الممكن إجراء للاستعلام عنها أون لاين عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، حيث قد تم نشر نتائج القبول الموازي الكترونيا بشكل يمكن جميع الطلاب والطالبات من اجراء الاستعلام عن تلك النتائج من خلال تسجيل اسم الطالب الرباعي ورقم الامتحاني على النحو التالي:-

فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

البدء فى اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي من خلال تسجيل اسم الطالب الرباعي او رقم الامتحاني

النقر على ايقونة استعلام لتكون على الفور أمامكم نتائج القبول الموازي بنجاح مع العلم على ان فى صندوق التعليقات التي بالاسفل بامكانكم بمنتهي السهولة مشاركتنا بالبيانات التي جاءت مطلوبة للكشف والاستعلام عن تلك النتائج حتى نساعدك بالحصول على تلك النتائج بأبسط شكل ممكن

معدلات قبول الطلاب في الجامعات العراقية

١_ كلية طب بغداد : 99

٢_ كلية طب الكندي : 98.8

٣_ كلية طب المستنصرية : 98.50

٤_ كلية طب النهرين : 98.67

٥_ كلية طب البصرة : ٩٩.٥

٦_ طب الزهراء : 97.93

٧_ طب الموصل : 98.33

٨_ كلية طب الكوفة : 98.33

٩_ كلية طب تكريت : 98.17

١٠_ طب القادسية : 98.33

١١_ طب الانبار : 98.17

١٢_ طب العراقية : 98.33

١٤_ طب حمورابي : 98.33

١٥_ طب ديالى : 98.50

١٦_ طب كربلاء : 98.35

١٧_ طب ذي قار : 98.67

١٨_ طب كركوك : 98.50

١٩_ طب واسط : 98.64

٢٠_ طب ميسان : 98.17

٢١_ طب المثنى : 98.17

٢٢_ طب الفلوجة : 98.22

٢٣_ طب نينوى : 98.00

مصاريف الجامعات العراقية