نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نظام نور لنتائج الطلاب 1443 مطالعة الشهايد على منصة مدرستي برقم الهوية فقط للطالب أو ولي أمر في المقال التالي

عمر شويل - جدة نظام نور لنتائج الطلاب 1443 برقم الهوية الوطنية فقط وبدون رقم سري أو كلمة مرور ومطالعة الشهادات على منصة مدرستي التعليمية الإلكترونية، من أهم ما يبحث عنه طلاب المملكة السعودية بعدما أنهى جميع طلاب وطالبات المملكة الاختبارات للفصل الدراسي المنقضي الثاني 1443، حيث يعتبر هذا العام الدراسي عام استثنائي بكل المقاييس، حيث كان لمنصة مدرستي الدور الأكبر والبارز في نجاح العملية التعليمية لهذا العام، فقد أدارت منصة مدرستي عملية التعليم عن بعد بنجاح باهر، وبعد أن أنهى الطلاب والطالبات الفصل الدراسي يوم الخميس الموافق 10 مارس 2022، وذلك لجميغ النراحل الدراسية لطلاب الابتدائي والمتوسط والثانوية، بدأت مرحلة التصحيح ورصد النتائج في نظام نور، وذلك تمهيدا لاعتماد النتائج وإصدار شهادات الطلاب.

نتائج طلاب نظام نور الفصل الثاني 1443 على منصة مدرستي

وتجدر الإشارة إلى أن معدلات البحث تعاظمت عن نتائج الطلاب على منصة مدرستي، وكذلك على موقع نظام نور التعليمي، لذلك يترقّب الطلاب والطالبات وكذلك وأولياء أمورهم الموعد الرسمي المُنتظر لإعلان نتائج طلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية للاختبارات الفصلية للعام الدراسي الحالي، حيث سيتم إعلان نتائج الطلاب، وذلك فور تحميل النتائج على منصة مدرستي وعلى موقع نظام نور المركزي، وبعد إعلان النتائج تنامى البحث وتزايد على طريقة الحصول على الشهادات، حيث يمكن الاستعلام وكطالعة وطباعة الشهادة عن طريق منصة مدرستي التعليمية كالتالي:

تسجيل الدخول إلى رابط موقع منصة مدرستي التعليمية.

إدخال البريد الإلكتروني للطالب أو الطالبة.

إدخال كلمة المرور.

ستفتح للطلاب الصفحة الرئيسية بالمنصة.

الضغط على أيقونة تقويم من القائمة الجانبية.

الضغط على خيار “الشهادات”.

إدخال اسم المدرسة.

إدخال الفصل المدرسي.

سيفتح للطلاب ملف pdf به نتائج الطلاب.

البحث عن شهادة الطالب أو الطالبة بالاسم حسب الترتيب الأبجدي بالملف.

طريقة تحميل وطباعة الشهادات من نظام نور

الدخول إلى رابط نظام نور التعليمي.

إدخال اسم المستخدم.

إدخال كلمة السر.

إدخال رمز التحقق.

الضغط على أيقونة “تسجيل الدخول”.

يقوم الطالب باختيار الفصل الدراسي.

الضغط على خيار بحث.

دخول صفحة معلومات الطالب.

الضغط على خيار “التقارير”.

اختيار إشعار بنتيجة الطالب.

ومن الجدير بالذكر أن جميع الطلاب والطالبات بكافة المراحل التعليمية قد أدوا الاختبارات للفصل الدراسي الثاني لهذا العام بنجاح؛ وذلك حسب قواعد وضوابط محددة، وفق الخطة التي أجازتها وزارة التعليم السعودية، وكان لمتابعة الإدارات التعليمية دور كبير في نجاح العام الدراسي، هذا وقد صرح مصدر مسئول بالوزارة أن عدد الطلاب والطالبات الذين أدوا الاختبارات للفصل الثاني 1443 في جميع المراحل التعليمية بدأ من المرحلة الابتدائية وحتى المرحلة الثانوية، وذلك بعموم المملكة، قد تجاوز عددهم 5.3 ملايين طالب وطالبة.

مؤشرات وزارة التعليم السعودية خلال سبعة أعوام



م أسم المؤشر 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 1 نسبة الطلبة في التعليم المستمر 1.0 % 1.0 % 1.0 % 1.0 % 1.0 % 1.0 % 1.0 % 2 نسبة الطلبة في المرحلة الابتدائية 49.1 % 48.9 % 49.6 % 50.4 % 50.5 % 50.1 % 49.5 % 3 نسبة الطلبة في المرحلة الثانوية 22.8 % 22.1 % 21.6 % 20.9 % 21.2 % 21.1 % 21.0 % 4 نسبة الطلبة في المرحلة المتوسطة 22.9 % 23.2 % 22.9 % 22.4 % 22.2 % 22.3 % 22.4 % 5 نسبة الطلبة في رياض الأطفال 4.2 % 4.7 % 4.9 % 5.2 % 5.1 % 5.6 % 6.2 % 6 نسبة الطلبة في الهيئة الملكية 0.3 % 0.3 % 0.2 % 0.2 % 0.3 % 0.4 % 0.4 % 7 نسبة الطلبة في التعليم الأهلي 12.3 % 12.3 % 12.5 % 11.9 % 11.1 % 11.1 % 10.9 % 8 نسبة الطلبة في التعليم الأجنبي 3.1 % 4.5 % 5.4 % 6.1 % 6.1 % 5.9 % 6.1 % 9 نسبة الطلبة في التعليم الحكومي 84.4 % 83.0 % 81.8 % 81.8 % 82.6 % 82.6 % 82.6 % 10 نسبة الطلبة في نوع التعليم (التحفيظ) 4.8 % 4.6 % 4.4 % 4.2 % 4.2 % 4.2 % 4.1 % 11 نسبة الطلبة في نوع التعليم (تربية خاصة) 0.5 % 0.5 % 0.5 % 0.5 % 0.5 % 0.5 % 0.5 % 12 نسبة الطلبة في نوع التعليم (تعليم الكبار) 3.1 % 2.9 % 2.6 % 2.2 % 2.1 % 1.9 % 1.9 % 13 نسبة الطلبة في نوع التعليم (نهاري) 91.7 % 92.1 % 92.5 % 93.0 % 93.3 % 93.4 % 93.5 % 14 نسبة الطلاب في منطقة الرياض 24.4 % 24.9 % 24.7 % 24.7 % 24.5 % 24.2 % 24.0 % 15 نسبة الطلاب في منطقة مكة المكرمة 23.1 % 23.0 % 23.4 % 23.8 % 23.7 % 23.3 % 23.0 % 16 نسبة الطلاب في منطقة الشرقية 14.2 % 14.2 % 14.2 % 14.1 % 14.1 % 14.3 % 14.4 % 17 نسبة الطلاب في منطقة عسير 7.7 % 7.6 % 7.5 % 7.4 % 7.5 % 7.6 % 7.7 % 18 نسبة الطلاب في منطقة المدينة المنورة 7.3 % 7.3 % 7.2 % 7.2 % 7.2 % 7.2 % 7.1 % 19 نسبة الطلاب في منطقة جازان 5.3 % 5.3 % 5.4 % 5.4 % 5.5 % 5.6 % 5.7 % 20 نسبة الطلاب في منطقة القصيم 4.8 % 4.7 % 4.7 % 4.6 % 4.6 % 4.7 % 4.7 % 21 نسبة الطلاب في منطقة تبوك 3.6 % 3.5 % 3.4 % 3.4 % 3.4 % 3.4 % 3.4 % 22 نسبة الطلاب في منطقة حائل 2.5 % 2.5 % 2.5 % 2.5 % 2.5 % 2.5 % 2.6 % 23 نسبة الطلاب في منطقة الجوف 2.1 % 2.1 % 2.2 % 2.2 % 2.2 % 2.3 % 2.4 % 24 نسبة الطلاب في منطقة نجران 2.2 % 2.2 % 2.1 % 2.1 % 2.2 % 2.2 % 2.3 % 25 نسبة الطلاب في منطقة الحدود الشمالية 1.3 % 1.3 % 1.3 % 1.3 % 1.3 % 1.4 % 1.4 % 26 نسبة الطلاب في منطقة الباحة 1.4 % 1.4 % 1.4 % 1.4 % 1.3 % 1.3 % 1.3 % أما عن موعد بداية إجازة الفصل الدراسي الثاني المدرسية فمدتها أسبوع واحد فقط، وتبدأ مع نهاية دوام يوم الخميس 10 مارس 2022، وذلك بالنسبة لجميع المدارس الحكومية والأهلية والدولية، وكذلك للجامعات السعودية، على أن يعود الطلاب للمدارس يوم الأحد 20 مارس 2022، وذلك لاستكمال العام الدراسي الحالي بالفصل الدراسي الثالث والأخير. موعد إجازة نهاية العام الدراسي بالمملكة السعودية أما عن إجازة نهاية العام الدراسي 1443، فحسب التعليمات الصادرة عن وزارة التعليم بالمملكة السعودية تبدأ الإجازة يومي الأربعاء والخميس 24 و 25 شوال 1443 هـ الموافق 25 و 26 مايو 2022 م.

هذا ويُذكر ما قدمته وزارة التعليم السعودية من تهنئة للطلاب والطالبات، وذلك بعد اكتمال اختبارات الفصل الدراسي الثاني بنجاح، هذا وقدمت الوزارة شكرها لأولياء الأمور الذيم قاموا بمتابعتهم الدؤوبة لأبنائهم وبناتهم، تفاعلهم المستمر في تحقيق مبدأ الشراكة مع المدرسة، هذا ويمكن لأوليا الأمور والأقارب والأصدقاء زيارة رابط خدمة تهنئة الطلاب الناجين والناجحات من الخرجين والخريجات، وذلك لتصميم شهادة تقدير وشكر أبنائهم بها عبارات التهنئة بالنجاح,

