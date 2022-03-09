نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صراع المنطقة الدافئة.. موعد مباراة الفتح وأبها في الدوري السعودي والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة الفتح وأبها ، تفتتح مساء الخميس 10 مارس 2022 مباريات الجولة 24 من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم 2022/2021 ، وفي إطار مرحلة الإياب أو الدور الثاني، يستضيف ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في مدنية الهفوف السعودية، مباراة قوية وهامة، تحظى بطابعي الإثارة والثأر، تجمع بين فريقي أبها والفتح ، واللذين يطمحان للحفاظ على موقعهما في المنطقة الدافئة بوسط الجدول، كما تمثل أهمية كبيرة لأصحاب الأرض، من أجل تعويض خسارة مواجهة الدور الأول.

نتناول سويًا زوار ومتابعي “ثقفني” في السطور المقبلة، كافة التفاصيل والكواليس وآخر المستجدات حول موعد مباراة الفتح وأبها والقنوات الناقلة ، ومشوار ونتائج الفريقين في الموسم الحالي من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان ، علاوة على تاريخ مواجهات الفتح وأبها .

مباراة الفتح وأبها

من جديد يلتقي فريقا أبها والفتح ، في إطار منافسات دوري المحترفين السعودي لكرة القدم ، في لقاء الإياب أو الدور الثاني.

حيث يسعى أصحاب الأرض، لاستغلال عامل الدعم الجماهيري، من أجل الثأر لهزيمة لقاء الذهاب.

فيما يطمح الضيوف لتثبيت الانتصار الأول، والمضي قدمًا لمقارعة الكبار في المراكز المتقدمة.

نستعرض في البداية مباريات الأسبوع 24 من الدوري السعودي فيما يلي:

وهذا ترتيب دوري محمد بن سلمان للمحترفين بعد انقضاء مباراة الهلال والاتحاد المؤجلة من الجولة 12:

تجدر الإشارة إلى أن الجولة 24 ستقام على مدار 4 أيام، تبدأ من الخميس وحتى الأحد.

فـ يوم الخميس تقام مباراة الفتح وأبها ، إضافة إلى مباراة التعاون والفيصلي.

والجمعة، تلعب مباراة الفيحاء والباطن ، ثم مباراة الاتفاق والنصر الهامة.

على أن تستكمل مباريات الجولة يوم السبت، بلقاءين، وهما مباراة الحزم وضمك ثم مباراة الأهلي والطائي .

وستختتم مباريات الأسبوع الرابع والعشرين ، بمواجهتين بارزتين، وهما مباراة الرائد والهلال ، وأخيرًا مباراة الشباب والاتحاد في صراع مباشر على صدارة الترتيب.

نادي الفتح

مع أصحاب الأرض والجمهور، نادي الفتح السعودي نبدأ تغطيتنا لأحداث المباراة الافتتاحية في الجولة 24 من الدوري السعودي .