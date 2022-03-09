إستونيا: على الاتحاد الأوروبى واجب أخلاقى فى جعل أوكرانيا عضوة بالتكتل

جدة - نرمين السيد - وأضافت كالاس - خلال كلمة لها بقمة الاتحاد الأوروبى المنعقدة بمدينة "ستراسبورج" الفرنسية أوردتها شبكة "يورونيوز" الأوروبية اليوم الأربعاء - أنه على التكتل النظر فى استخدام القوة العسكرية لصد العملية العسكرية الروسية، داعية بروكسل الاستثمار فى تكنولوجيا الدفاع الحديثة.

وتابعت "مع تكثيف الدفاع الأوروبي، يجب علينا التوصل إلى إجماع داخل التكتل على أنه فى بعض الأحيان أفضل طريقة لتحقيق السلام هى الاستعداد لاستخدام القوة".

ووجهت كالاس اعتذارًا للروس العاديين الذين يتحملوا وطأة ما وصفته بـ"حرب بوتين"، حيث وقع اليوم سفراء الاتحاد الأوروبى موجة جديدة من العقوبات ضد روسيا، قائلة : "لا يوجد أى من هذا موجة ضدكم، ندرك أن الأمر يضركم لكنه يضرنا أيضًا، فهذا المستبد لا يأبه للشعب ولا يكترث لشئ سوى للقوة" - بحسب قولها.

وكانت أوكرانيا قد طالبت بالإسراع بعضويتها فى الاتحاد الأوروبى فى أعقاب العملية العسكرية الروسية على البلاد، وبعد ذلك بأسابيع طالبت أيضًا مولدوفا وجورجيا بعضويتهما فى التكتل.

كما صوت الاتحاد الأوروبى بأغلبية مهمينة الأسبوع الماضى على إدانة الهجوم الروسى وأيضًا لصالح منح أوكرانيا وضع المرشح للعضوية بالتكتل، غير أن عملية الانضمام طويلة ومعقدة، كما أنه لطالما تفاوضت دول غرب البلقان على العضوية لأكثر من عقد.