عاجل- أوكرانيا تحظر تصدير الحبوب والمنتجات الحيوية للخارج

جاء ذلك فى بيان نشر على موقع الحكومة الأوكرانية اليوم الأربعاء، يفيد بأن الحكومة فرضت حظرا على تصدير القمح والشوفان والذرة البيضاء والقمح الأسود والسكر والماشية الحية واللحوم وغيرها من المنتجات لخارج البلاد.
ونوه "ليشينكو"، إلى أن القرار يهدف إلى ضمان قدرة المواطنين الأوكرانيين للحصول على المواد الغذائية، وذلك وسط الأزمة الإنسانية المتزايدة فى البلاد.
يشار إلى أن الزراعة فى أوكرانيا تشكل جزءًا كبيرًا من اقتصاد البلاد، حيث قامت الدولة بتصدير ما قيمته 6 مليارات دولار من المنتجات الزراعية إلى أوروبا فى عام 2020.
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