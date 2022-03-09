نائبة الرئيس الأمريكى تتوجه إلى بولندا لمناقشة إرسال طائرات إلى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - قال مسؤولون بالإدارة الأمريكية، إن نائبة الرئيس الأمريكى كامالا هاريس، ستتوجه إلى بولندا هذا الأسبوع لمناقشة القضية الشائكة المتمثلة فى تسليم طائرات تعود إلى الحقبة السوفيتية إلى أوكرانيا.





وذكرت قناة "سى إن إن" الإخبارية الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن زيارة هاريس تأتى بعدما أعلنت الحكومة البولندية فى بيان مفاجئ عن أنها ستسلم طائراتها المقاتلة من طراز "ميج" إلى الولايات المتحدة بدلاً من تسليمها مباشرة إلى أوكرانيا، مشيرة إلى أن واشنطن رفضت هذا المقترح بشدة.

ونقلت القناة عن مسئول بارز بالإدارة الأمريكية، لم تُشرْ إلى اسمه، قوله إن هناك الكثير من المقترحات على الطاولة لمناقشتها مع الحلفاء، موضحاً أن هناك تنسيقا فى جميع المجالات.

وأوضح المسئول أن الولايات المتحدة تنخرط فى حوار مع البولنديين بشأن أفضل السبل لتقديم مجموعة متنوعة من المساعدات الأمنية لأوكرانيا.