عاجل-خسائر أوكرانية كبيرة.. روسيا تعلن المكاسب العسكرية قبل وقف إطلاق النار

جدة - نرمين السيد - وقال كوناشينكوف، فى تصريحات أوردتها وكالة "سبوتنيك" الروسية: "توقف 90% من المطارات العسكرية الأوكرانية، حيث كان يتمركز الجزء الرئيسى من الطيران العسكرى الأوكرانى، عن العمل"، مضيفا: "فى بداية العملية الخاصة، كان لدى القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 250 طائرة مقاتلة ومروحية صالحة للخدمة، ودمرت القوات الجوية الروسية 89 طائرة مقاتلة و57 مروحية".

وأضاف: "فى يوم 9 مارس دمرت طائرات قاذفة وطائرات هجومية تابعة للقوات الجوية الروسية 49 منشأة عسكرية، وهى: موقعان قيادة، و6 أنظمة صواريخ مضادة للطائرات، و4 مستودعات للذخيرة والوقود، و37 منطقة تتركز فيها الأسلحة والمعدات العسكرية، أى تم تدمير 2786 منشأة من مرافق البنية التحتية العسكرية فى أوكرانيا خلال العملية".

ومن جهة أخرى، أعربت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا عن انزعاج بلاده بشأن ما تنشره سلطات كييف من معلومات مضللة بشأن تصرف القوات الروسية تجاه محطات الطاقة النووية.

وقالت زاخاروفا- فى إحاطة إعلامية اليوم الأربعاء: "إن روسيا تبذل كل ما فى وسعها من أجل ضمان أمن المنشآت النووية الأوكرانية، ونحن منزعجون من ممارسات سلطات كييف، التى تنشر معلومات مضللة بشأن تصرف القوات الروسية تجاه محطات الطاقة النووية".

وكان مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسى قد قال إن الوكالة تركز حاليا على التحقق من سلامة وأمن محطات الطاقة النووية الأوكرانية فى خضم تصاعد الأزمة فى أوكرانيا.

وأشار جروسى إلى تسببت العمليات العسكرية فى منشآت الطاقة النووية فى أوكرانيا فى حدوث خطر غير مسبوق، يتمثل فى وقوع حادث نووى، ما يهدد حياة الأشخاص الذين يعيشون فى أوكرانيا والدول المجاورة، بما فى ذلك روسيا.