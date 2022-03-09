جدة - نرمين السيد - وكانت أسعار خام برنت، ارتفعت أمس الثلاثاء، على خلفية قرار الرئيس الأمريكى جو بايدن، بحظر بيع وشراء النفط الروسى بسبب العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا، حيث تجاوز سعره 133 دولارًا للبرميل.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل- خام برنت يهبط 6 دولارات ويسجل 124 دولارًا للبرميل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.