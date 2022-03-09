الذهب يفقد بريقه بالأسواق العالمية.. والأوقية تخسر أكثر من 52 دولارًا

جدة - نرمين السيد - فقد الذهب بريقه خلال تعاملات، اليوم الأربعاء، بالأسواق العالمية لتخسر الأوقية أكثر من 52 دولارًا وتهبط دون حاجز ألفين دولار، متأثرة بتحول أنظار المستثمرين إلى أسواق الأسهم، فى حين يرى أغلب الخبراء أنه "تراجع مؤقت"، وأن الأسعار ستعاود الارتفاع بقوة فى الجلسات المقبلة لاسيما مع استمرار التوترات بشأن تداعيات العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا.





فقد تراجعت أسعار العقود الآجلة للذهب بمقدار 52.7 دولار بما نسبته 2.58 فى المائة مسجلة مستوى 1990.6 دولار للأوقية، وذلك بعد أن لامست مستوى 2075 دولارًا فى الجلسة السابقة وكان هو الأعلى على الإطلاق. وفى البورصة الأمريكية، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعى بمقدار 513 نقطة بما نسبته 1.57 فى المائة مسجلاً مستوى 33115 نقطة. كما صعد مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" الأوسع نطاقًا بمقدار 71 نقطة بنسبة 1.7 فى المائة ليصل إلى 4239.75 نقطة، ومؤشر "ناسداك" التكنولوجى بمقدار 292.2 نقطة بما يعادل 2.2 فى المائة مسجلاً 13559.25 نقطة. وفى سوق الطاقة، هبطت العقود الآجلة للنفط بسوق "نايمكس" بمقدار 6.31 دولار بما نسبته 5.1 فى المائة مسجلة مستوى 117.39 دولار للبرميل.

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