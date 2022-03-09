طريقة عمل أصابع بسكويت التمر بالسمسم الهشه والمقرمشة وزي الجاهز في المخابز

طريقة عمل أصابع بسكويت التمر بالسمسم، يعتبر البسكويت من ألذ وأخف الحلويات التي تقدم في المناسبات والأعياد ويقدم في معظم الأوقات كوجبة مسلية، ويقدم باكتر من طريقة وبمختلف النكهات ويمكن إعداده بالتمر حيث يحتوى على فوائد عديدة ومنها الحديد والمعادن والزنك، ويحتوى بسكويت التمر على قيمة غذائية متكاملة ومفيدة جدا للأطفال، سوف نقوم بتحضير هذا البسكويت بكل سهولة.

طريقة عمل أصابع بسكويت التمر بالسمسم

المكونات:-

٥ أكواب من الدقيق متعدد الاستخدامات.

٢ كوب من السمن النباتي.

كوب من السكر الناعم.

كوب من الحليب السائل.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

وملعقة صغيرة مستكة.

ملعقة صغيرة محلب.

٢ ملعقة من حبة البركة.

مكونات حشوه التمر:-

كيلو من التمر.

ملعقتان كبيرتان من السمن.

ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة.

وملعقة صغيرة من الينسون.

ملعقة صغيرة من الشمر المطحون.

مكونات تزيين الوجه:-

ربع كيلو سمسم ابيض.

ملعقتين من القطر.

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