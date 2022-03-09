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عمر شويل - جدة طريقة عمل أصابع بسكويت التمر بالسمسم الهشه والمقرمشة وزي الجاهز في المخابز - ثقفني
طريقة عمل أصابع بسكويت التمر بالسمسم، يعتبر البسكويت من ألذ وأخف الحلويات التي تقدم في المناسبات والأعياد ويقدم في معظم الأوقات كوجبة مسلية، ويقدم باكتر من طريقة وبمختلف النكهات ويمكن إعداده بالتمر حيث يحتوى على فوائد عديدة ومنها الحديد والمعادن والزنك، ويحتوى بسكويت التمر على قيمة غذائية متكاملة ومفيدة جدا للأطفال، سوف نقوم بتحضير هذا البسكويت بكل سهولة.
طريقة عمل أصابع بسكويت التمر بالسمسم
المكونات:-
- ٥ أكواب من الدقيق متعدد الاستخدامات.
- ٢ كوب من السمن النباتي.
- كوب من السكر الناعم.
- كوب من الحليب السائل.
- ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.
- وملعقة صغيرة مستكة.
- ملعقة صغيرة محلب.
- ٢ ملعقة من حبة البركة.
مكونات حشوه التمر:-
- كيلو من التمر.
- ملعقتان كبيرتان من السمن.
- ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة.
- وملعقة صغيرة من الينسون.
- ملعقة صغيرة من الشمر المطحون.
- مكونات تزيين الوجه:-
- ربع كيلو سمسم ابيض.
- ملعقتين من القطر.
خطوات تجهي عجينة بسكويت العجوة
- في بوله كبيرة نضع الدقيق والسكر والخميرة ونقلب جيداً.
- نقوم بإضافة المستكه والمحلب وحبة البركة ثم نستمر في التقليب حتى تختلط المكونات.
- نقوم بإضافة السمن ونعجن حتى يختلط المكونات الجافة بالسمن حتى يتشربه تماماً ثم يضاف إليهم الحليب ويكون دافئ.
- في بولة صغيرة نقوم بإضافة التمر ويضاف إليه السمن ونقلب ثم نقوم بإضافة القرفة والينسون والشمر ونمزج الخليط جيداً.
- توضع البولة جانباً حتى تختمر لمدة ٣٠ دقيقة ثم نقوم بتحضير العجينة ونقوم بفردها على سطح المطبخ باستخدام عصا فرد العجين.
- نقوم بإضافة خليط التمر على العجين المفرود ونقوم بلف العجين على شكل رول.
- في طبق مسطح نقوم بوضع السمسم والقطر وتمزج جيدا ثم نقوم بتقطيع رول البسكويت إلى قطع صغيرة أو حلقات سمكها متوسط ثم نقوم بغمسها في السمسم.
- نقوم بتحضير صينية خبز مدهونة ثم نقوم برص العجين به بعد وضع السمسم عليه.
- يدخل في فرن ساخن على درجة حرارة ١٨٠ لمدة ٣٠ دقيقة أو حتى تمام التسوية.
- يخرج من الفرن ونتركه حتى يبرد ثم نقوم بوضع كمية في طبق التقديم ونقوم بتحضير علبة محكمة الغلق ونضع بها باقي قطع البسكويت لحين الاستخدام.
- يقدم بجانبه الشاي والحليب الساخن.