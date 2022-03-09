HERE موقع الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 ومعدلات القبول الموازي من وزارة التربية والتعليم العراقية PDF

موقع الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 ومعدلات القبول الموازي من وزارة التربية والتعليم العراقية pdf نستعرضها ونتابعها الان عبر موقعكم الاخباري ثقفني نيوز حيث يرغب مئات الطلاب والطالبات على اجراء الاستعلام عن تلك النتائج بعدما ان تم الاعلان عنها من قبل وزارة التربية والتعليم العراقية فى شتى المحافظات العراقية بالاسم الرباعي ورقم الامتحاني على نحو نستر عضه ونتابع الان من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز

موقع الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022

أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية على إعلان نتائج القبول الموازي على مستوى جميع الجامعات العراقية حيث تم الإعلان عن تلك النتائج بعد ان تم تطبيق جميع الإجراءات والتدابير الاحترازية التي جاءت بالتعامل مع حدة انتشار فيروس كورونا المستجد حيث قد تم استخدام موقع وزارة التربية والتعليم العراقية لتلك المهمة، حيث تعتبر نتائج القبول الموازي واحدة من أهم النتائج التي جاءت أمام الطلاب والطالبات حيث أعلنت بشكل مؤخرا وزارة التربية والتعليم العالي على قبول نحو 22 ألف طالب وطالبة فى مختلف الجامعات العراقية لنبدأ الآن فى متابعة خطوات اجراء الاستعلام وفحص تلك النتائج اون لاين

خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

نستعرض الان طريقة اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي اون لاين على النحو التالي:-

فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

البدء فى اختيار اسم الطالب الرباعي ورقم الامتحاني

تحديد المحافظة التابع اليها الطالب

النقر على ايقونة استعلام لتكون على الفور أمامكم النتائج معلنة على الفور

شروط القبول الموازي بالعراق

ضرورة حصول الطالب على معدل لا يقل عن 3 درجات فيما فوق عن الحد الأدنى، ليتم التحاقه بالكليات الخاصة بالمجموعة الطبية

بالإضافة إلى ضرورة حصول الطالب على مجموع ومعدل 4 درجات من الحد أدنى، حتى يتم قبوله في الكليات الهندسية.

وألا يقل المعدل التراكمي للطالب عن 5 درجات كحد أدنى، للالتحاق بكليات العلوم على مستوي جميع الجامعات العراقية.

اما عن باقي الكليات والمعاهد بالعراق، فقد حددت الوزارة أنه يجب ألا يقل المعدل عن 6 درجات حتى يتم قبوله.

معدلات قبول الطلاب في الجامعات العراقية