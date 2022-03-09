نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مكونات طبيعية هتعملي بيها معطر للبيت بروائح جميلة وهتبقي ريحته زي الفنادق ولفترة طويلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة تعطير المنزل لفترة طويلة، يعد تعطير المنزل من الأمور المهمة التي تساعد على إظهار المنزل بمظهر لائق حيث تحرص. كل ربة منزل على جعل منزلها نظيف وذو رائحة عطرية قوية ومميزة، حيث تؤثر الروائح العطرية على المنزل وسكانه تأثيرا. إيجابياً حيث يوجد بعض المعطرات الجاهزة مثل البخور أو معطرات الجو ويوجد أنواع أخري ولكن يكون داخلها كيماويات وهذا يعد. من الأسباب التي تؤثر على الجهاز التنفسي، فسوف نقوم بالتحدث عن الطرق الصحية لتعطير المنزل بشكل صحي وأمن.

طريقة تعطير المنزل لفترة طويلة

أولا: الزيوت العطرية:-

تعد الزيوت العطرية الطبيعية من أفضل المستحضرات التي قد يلجأ إليها البعض لتعطير المنزل حيث أنها تعطي المنزل رائحة ذكية ومنها رائحة الفانيليا و اللافندر والروزماري وغيرها من الزيوت الطبيعية.

ثانياً: قشور الليمون والبرتقال:-

نقوم بتحضير وعاء على النار ونقوم بوضع بعض من قشور البرتقال والليمون ونتركه حتى الغليان وتنتشر الرائحة العطرية بشكل كبير.

ثالثاً: القرفة:-

نقوم بإضافة بعض من أعواد القرفة الخام في قدر على النار ونقوم بوضع كمية من الماء ونقوم بغليها حتى يتعطر المكان برائحة القرفة.

رابعاً: الريحان الطازج والنعناع الأخضر:-

يستخدم هذا المزيج الرائع المميز في تعطير المنزل عن طريق غلي أوراق النعناع مع أوراق الريحان الطازج وتوضع في المكان المراد تعطيره.

خامساً: الفانيليا:-

تعتبر الفانيليا من الروائح العطرية الجميلة وتحضر كالتالي حيث نقوم بإحضار قدر به كمية مناسبة من الماء ثم نقوم بإضافة ملعقة كبيرة من الفانيليا وعليها ملعقة من الملح ويرفعوا على النار ويترك حتى الغليان ثم نغلق النار ونترك المعطر يفوح في المنزل.

سادساً: زراعة النباتات:-

حيث أنها تعد من الوسائل المعروفة في تعطير المنزل وهي زراعة بعض من الأوراق المعطرة مثل الياسمين أو الورد البلدي حيث يعطى رائحة مثالية داخل المنزل.

نصائح يجب اتباعها للمحافظة على رائحة ذكية بالمنزل:-