عاجل- «برنامج بيولوجى عسكرى».. أزمة جديدة بين روسيا وأمريكا فى أوكرانيا

ووصلت العلاقات بين روسيا من جهة، والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى من جهة أخرى، إلى أدنى مستوياتها خلال الأعوام الماضية، فيما زادت حدة التوترات بين الطرفين فى أعقاب العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا.
وسبق أن حذرت روسيا الغرب من أنها تعكف على تجهيز رد واسع النطاق على العقوبات سيكون سريعاً ومؤثراً، وينال من معظم القطاعات المهمة، وفقا لقناة "إكسترا نيوز" الإخبارية.
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