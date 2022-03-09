الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 20 فلسطينيا بالضفة الغربية

جدة - نرمين السيد - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الأربعاء، 20 فلسطينيا من محافظات الضفة الغربية المحتلة فيما مددت توقيف 11 أسيرًا آخرين من مُحافظة جنين الواقعة فى شمالى الضفة.





وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن الـ 20 فلسطينيا اعتقلوا فى حملة مُداهمات واسعة، موضحة أن 7 منهم تم اعتقالهم فى مُحافظة رام الله فى وسط الضفة، ومن بينهم الأسير المُحرر مهدى يوسف البرغوثي، كما اعتقلت قوات الاحتلال أربعة أسرى محررين آخرين من محافظة جنين وهم خالد محمد الحاج، ومحمد أحمد سوقية، ومحمود كامل وعلى نواصرة، إضافة إلى شاب آخر.

ومن الخليل جنوبًا، اعتقل جنود الاحتلال خمسة فلسطينيين، من بينهم الأسيران المُحرران محمد عرفات القواسمي، وأشرف المحتسب.

واعتقلت قوات الاحتلال صبيًا من بيت لحم الواقعة إلى الجنوب من القدس، والأسير المُحرر مرشد الشوامرة من بلدة الرام الواقعة خارج الجدار العنصرى العازل شمال القدس، وشابًا آخر من مُحافظة سلفيت شمال غرب الضفة.

وتعيد قوات الاحتلال اعتقال الأسرى المُحررين وتستجوب ذويهم من حين إلى آخر من باب التضييق عليهم.

فى سياق متصل، قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية،" إن محكمة "سالم" العسكرية الإسرائيلية مددت توقيف 11 أسيرًا من مُحافظة جنين لفترات مختلفة، بذرائع استكمال التحقيق.