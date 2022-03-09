رابط تمويل منصة سلفة المباشر بدون تحويل الراتب أو وجود كفيل

تمويل منصة سلفة الإلكترونية يعتبر من أسرع التمويلات الشخصية، التي يستطيع أن يحصل عليها أي مواطن بالمملكة العربية السعودية، والمنصة تستخدم أحدث التقنيات المالية الحديثة لتسهيل عملية الحصول على التمويل الشخصي السريع الطارئ، وقرض منصة سلفة يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، ويتميز بأنه لا يحتاج إلى تحويل الراتب على المنصة للحصول على التمويل، كما لا يحتاج إلى وجود كفيل، ويستطيع أي شخص أن يحصل على التمويل من أي مكان سواء من المنزل، أو المكتب، أو من أي منطقة داخل المملكة السعودية، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على شروط ومزايا تمويل منصة سلفة.

شروط تمويل منصة سلفة السريع

هناك بعض الشروط التي يجب أن تتوفر في كل مواطن سعودي يرغب في الحصول على التمويل الشخصي الطارئ السريع وهى كما يلي:-

أن يكون المتقدم للحصول على القرض سعودي الجنسية.

لا يقل عمل المتقدم للحصول على قرض سلفة عن ٢٣ عاماً، ولا يزيد عن ٦٠ عاماً عند التقديم على التمويل.

أن يكون المتقدم على رأس العمل، كما يجب ألا تقل فترة شغل الوظيفة عن ٣ أشهر لموظفي القطاع الحكومي، ولا تقل عن ٦ أشهر لموظفي القطاع الخاص.

يجب أن يكون الراتب الشهري ٥٠٠٠ ريال سعودي.

مزايا التمويل الشخصي

هناك مزايا كثيرة تتوفر في تمويل منصة سلفة وهى كما يأتي:-

التمويل الشخصي يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. يتميز التمويل بأن فترة تسديده سهلة ومجدولة. هامش الربح تنافسي. يتم إيداع قيمة التمويل سريعاً في الحساب البنكي للعميل.

طريقة التسجيل في تمويل منصة سلفة

يجب علينا إتباع الخطوات الصحيحة عند الاستعلام عن قرض منصة سلفة وهى كما يلي:-