سكني تسجيل دخول لدعم الأراضي والوحدات السكنية

سكني تسجيل دخول، حيث يبحث العديد من المواطنين داخل الأراضي السُّعُودية عن الرابط الرسمي لتسجيل الدخول إلى منصة سكني من أجل التقديم الإلكتروني لوحدات الدعم السكني، فقد وفرت وزارة الإسكان بالسعودية خدمة تقديم طلب للحصول على دعم سكني وذلك للأسر السُّعُودية، وتعمل الوزارة على توفير وحدات سكنية تعمل على تأمين سكن مناسب لجميع الأفراد داخل السُّعُودية، وتتم الوزارة الحصول عليها بواسطة أسعار مخفضة بخلاف أي أسعار خاصة بالوحدات السكنية الأخرى، ويتم الحصول على الوحدات السكنية دون تحصيل أي فوائد بشرط توافر الشروط الخاصة بالتسجيل في سكني التي تحددها الوزارة لجميع المواطنين، وسوف نوضح لكم سكني تسجيل دخول.

سكني تسجيل دخول

توفر الحكومة السُّعُودية الحصول على خِدْمَات التسجيل في الدعم السكني بشكل إلكتروني، حيث ترغب الوزارة في تسهيل الوصول إلى أي خِدْمَات مرتبطة بالمواطنين والذين لديهم رغبة بالتقديم في الوحدات السكنية، ويتم تسجيل دخول سكني بهذه الخطوات:

بجب الدخول مباشرة لرابط تسجيل الدعم السكني: تسجيل دخول.

النقر على تسجيل الدخول باستخدام البريد الإلكتروني وكلمة المرور.

يجب الضغط على تبويب قسم الخِدْمَات.

تحديد الاختيار لخدمات منصة سكني من بين الخيارات المتوفرة.

يجب تسجيل جميع البيانات التي تتطلبها المنصة من خلال نموذج طلب الدعم السكني مثل الاسم كاملاً، رَقَم الجوال، محل مكان الإقامة الحالي للمستفيد، رَقَم الهُوِيَّة الوطنية، تحديد نوع العمل، والوضع الاقتصادي والاجتماعي، تحديد عدد أفراد الأسرة.

النقر على استكمال الطلب والتأكد من صحة البيانات المسجلة.

شروط تقديم طلب مسكن بمنصة سكني

وزارة الإسكان في المملكة العربية السُّعُودية قد وضعت بعض الشروط التي تمكن جميع المواطنين من التقديم في الدعم السكني المتوفر للمواطنين الأكثر احتياجاً، ومن هذه الشروط ما يلي:

يشترط للتسجيل ألا يكون لدى المواطن أو الأسرة أي وحدات سكنية أو أي عَقَار خاص بهم، بسبب عدم القدرة على شراء وحدة سكنية.

المتقدم يجب أن يكون سعودي الجنسية دون أي جنسيات أخري.

يشترط أن يكون المتقدم هو عائل الأسرة حتي يكون من ضمن التأهلين للحصول على الدعم السكني.

العمر الخاص بكل متقدم يجب ألا يقل عن 25 عامًا.

ألا يكون المتقدم قد استفاد من أي نوع من أنواع الدعم السكني التابع لبرنامج سكني.

التسجيل بسكني للأراضي المجانية

وفرت منصة سكني مخططات لأراضي مجانية لمواطني المملكة، ويتم الحجز في المدن المتاح بها الأراضي من خلال وزارة الإسكان السُّعُودية بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية في المملكة، على أن يتم التسجيل بهذه الخطوات: