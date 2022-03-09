انتظرنا سنوات.. زاخاروفا تبرر العملية الروسية فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وأضافت زاخاروفا، أننا نفضل تحقق أهدافنا فى أوكرانيا عبر المفاوضات، مشيرة إلى أنه تم تحقيق تقدما فيما يخص الممرات الآمنة وخروج المدنيين من مناطق القتال.

وفيما يخص حلف الناتو، أكدت المسؤولة الروسية، أن موسكو لم تهدد أبدا حلف "الناتو"، كما أنها لا تشكل تهديدا له، وفقا لما أوردته قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية.