عاجل- أعلنت الحرب.. تصريح نارى من الكرملين بشأن أمريكا

جدة - نرمين السيد - وقال بيسكوف - فى تصريحات للصحفيين اليوم الأربعاء: "إن الولايات المتحدة أعلنت حربًا اقتصادية على روسيا، أنها تشن هذه الحرب بحكم الأمر الواقع"، محذرًا من احتمال استخدام أوكرانيا لمطارات عسكرية لدول أخرى، معتبرًا هذا الأمر غير مرغوب فيه وله عواقب خطيرة.
وردًا على سؤال حول خطط بولندا تزويد أوكرانيا بمقاتلات "ميج ــ 29"، قال بيسكوف للصحفيين: "كان هناك تصريح من وزارة الدفاع حول إمكانية استخدام أوكرانيا بعض المطارات فى بلدان أخرى لطلعات الطائرات المقاتلة، وهذا سيناريو غير مرغوب فيه للغاية وخطير".
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