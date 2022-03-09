موعد صرف حساب المواطن الدفعة 52 في حسابات المستفيدين وكيف استعلم عن الدعم

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عمر شويل - جدة موعد صرف حساب المواطن الدفعة 52 من أهم الموضوعات الأساسية كل شهر يتساءل عنها الكثير من المستفيدين وهو معرفة الموعد الرسمي الذي من خلاله يتم صرف المستحقات المالية من حساب المستفيدين ويذكر أن جهود المملكة دائما تقف على قدما وساق من أجل بذل المزيد من الجهد لتوفير الخدمات لمواطنيها وتيسير الأمور ومن أهم هذه الخدمات تلك الخدمات المقدمة وهو برنامج حساب المواطن الذي يعد من افضل البرامج الحكومية في المملكة ودائما يهدف ويتطلع إلى مساعدة الأسر الفقيرة بتخفيف أعباء الحياة عليهم من خلال توفير الدعم المادي للفئات الأكثر احتياجا ذات الدخل المنخفض حيث يقدم لهم راتب شهري ويقدم هذا الدعم من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وذلك في أطار تحقيق رؤية المملكة 2030 تطلعا من حكومة المملكة بتعويض بعض الفئات التي عانت من الإصلاحات الاقتصادية التي تؤثر عليهم سلبا.

موعد صرف حساب المواطن الدفعة 52

كشف برنامج حساب المواطن انه تقرر صرف الدفعة 52 من الدعم يوم الخميس القادم الموافق 10 من شهر مارس 2022 ميلادية الموافق 7 شعبان 1443 هجرية ويتم إيداع الدعم في حساباتهم البنكية داخل البنوك المتواجدة في السعودية وفقا لإجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وسوف.

كيف استعلم عن حساب المواطن

قد أتاح برنامج حساب المواطن لكل الأشخاص المستفيدين من الدعم الاستعلام عن الدعم المخصص لهم من قبل برنامج حساب المواطن وذلك بعد توافر كافة شروط الأهلية للمتقدمين يمكن الاستعلام عن طريق اتباع الخطوات الأتية:

يتوجب على المتقدم التوجه إلى المنصة الرسمية لبرنامج حساب المواطن. عليك كتابة كافة البيانات الشخصية وتعبئتها في الحقول المخصصة لها مثل رقم الهوية الوطنية والبريد الإلكتروني. ثم يتوجه إلى تبويب “حسابي” واضغط عليه. و بعد ذلك يقوم بالنقر على خيار الاستعلام عن الأهلية. ثم يدخل جميع المعلومات الخاصة بالمستخدم. الخطوة الأخيرة يجب الضغط على تبويب الاستعلام وسوف ينسدل أمامك نافذة بها كافة المعلومات عن الدفعة الحالية.

خطوات الاعتراض على حساب المواطن

في حالة إذا لم يكن المواطن المتقدم غير مؤهل للحصول على الدعم وتبين ذلك أثناء عملية الاستفسار يمكن له في غضون ثلاثة أشهر من وقت إعلان نتائج الدورة التقديم بشكوى للطعن في نتائج الأهلية وذلك من خلال الخطوات الأتية: