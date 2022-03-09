جدة - نرمين السيد - صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان اليوم الاربعاء، بأن العقوبات المفروضة على الصادرات الروسية من الغاز والنفط سينتج عنها مشاكل اقتصادية من شأنها أن تضر كافة الجوانب.





وقال ليجيان بحسب صحيفة "جلوبال تايمز" الصينية عبر موقعها الإلكتروني، إن "الصين تعارض بالتأكيد العقوبات الأحادية الجانب التى لا تستند إلى القانون الدولى وإن الترويج لنادى العقوبات لن يضيف السلام والأمن، سيؤدى فقط إلى قضايا خطيرة للاقتصاد ونوعية الحياة فى البلدان المقابلة". وأضاف "فى هذا السيناريو سيخسر الجميع، العقوبات لن تؤدى إلا إلى تكثيف الانفصال والمواجهة".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل- الصين تعلق على العقوبات المفروضة ضد روسيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.