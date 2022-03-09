عاجل- تصريح صادم من التشيك بشأن اللاجئين الأوكرانيين

جدة - نرمين السيد - أكد وزير الداخلية التشيكى فيت راكوشان، اليوم الأربعاء، ضرورة تحديد حد أقصى واقعى لعدد اللاجئين الفارين من أوكرانيا الذى يمكن لبلاده توفير سبل المعيشة لهم، مشيرا إلى أن بلاده تتعامل حاليا بشكل جيد مع هذا التدفق، إلا أن ذلك لن يستمر طويلا.





وقال راكوشان - حسبما نقل راديو "براج الدولى"- إنه فى حال تخطى عدد اللاجئين 250 ألف شخص فسيكون من الضرورى مناقشة خيارات الدعم المالى الأوروبى للدول التى تستقبل اللاجئين الأوكرانيين أو وضع نظام لإعادة توزيعهم. وأضاف وزير الداخلية، أن بلاده أرسلت تقريرا مفصلا عن الوضع الحالى فى التشيك إلى المفوضية الأوروبية. يشار إلى أن التشيك استقبلت حتى الآن نحو مئة ألف لاجئ من أوكرانيا منذ بداية العملية العسكرية الروسية هناك نهاية فبراير الماضى.

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