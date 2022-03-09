عاجل- إجراء تصعيدى جديد من الاتحاد الأوروبى ضد موسكو ومينسك

جدة - نرمين السيد - أعلنت فرنسا بصفتها رئيسة مجلس الاتحاد الأوروبى أن الدول الـ 27 الأعضاء بالاتحاد قرروا توسيع عقوباتهم ضد موسكو ومينسك فى أعقاب الحرب على أوكرانيا، ولا سيما من خلال فصل ثلاثة بنوك بيلاروسية عن منصة "سويفت" المالية الدولية.





وذكر راديو "فرنسا الدولى" اليوم الأربعاء، أن ممثلى الدول الـ 7 الأعضاء تبنوا عقوبات جديدة تستهدف القطاع البحرى والعملات المشفرة وإدراج العديد من الأثرياء والمشرعين الروس إلى القائمة السوداء للاتحاد. وأضاف الراديو أن هذه الإجراءات تهدف إلى استكمال المجموعات الثلاث من العقوبات التى اعتمدها الاتحاد الأوروبى خلال الأسبوعين الماضيين.

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