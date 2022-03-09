زيلينسكى يجدد مطالبته للغرب بفرض حظر طيران فوق أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وقال زيلينسكى - فى بيان نقلته شبكة "سى إن إن" الأمريكية اليوم الأربعاء - "منذ اليوم الأول من العملية العسكرية الروسية، طالبنا شركاءنا بفرض حظر طيران فوق أوكرانيا، وإلا فإنهم سيكونون مسؤولين عن كارثة إنسانية، حيث تقوم روسيا بقصف المدن الأوكرانية والمدنيين والبنى التحتية، الأمر الذى يستلزم اتخاذ قرار حيوى لكن القرار غائب".

وأضاف أنه على مدار 14 يوما نطالب باتخاذ هذا القرار، أوكرانيا كانت ستتخذ هذا القرار فى غضون ساعات لو كان الوضع معكوسا وإذا كنا نرغب فى مساعدة دولة صديقة.

وأعرب زيلينسكى عن امتنانه لبولندا لاستعدادها لإمداد بلاده بمقاتلات، مشيرا إلى أن مشاكل تقنية تعوق تنفيذ ذلك، وجارى العمل على حلها.

وفى سياق متصل، قال الرئيس الأوكرانى إن المجتمع الدولى لا يؤمن بمستقبل الاتحاد الروسي، ويستعد لدعم إعادة إعمار أوكرانيا بعد الحرب.

وأضاف - زيلينسكى فى تصريحات نقلتها وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية - " أنظر: العالم لا يؤمن بمستقبل روسيا، ولا يتحدث عنه، لا كلمة ولا آفاق، إنهم يفهمون كل شيء، يتحدثون عنا يساعدوننا، ويستعدون لدعم إعمارنا بعد الحرب، لأن الجميع رأوا ذلك بالنسبة للأشخاص الذين يدافعون عن أنفسهم بشكل بطولي، فإن هذا "بعد الحرب" سيأتى بالتأكيد".

وأكد أنه ستكون هناك خطة مارشال جديدة لأوكرانيا، وذلك فى إشارة إلى تصريحات رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، إذ قال زيلينسكى "إن الغرب سيشكل حزمة دعم ذات صلة".