الأمم المتحدة تحذر: كورونا لم ينته بعد

الأمم المتحدة تحذر: كورونا لم ينته بعدحذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من ان وباء كوفيد-19 لم ينته بعد وان توزيع اللقاحات في العالم لا يزال يتسم "بانعدام مساواة فاضح".

وقال غوتيريش في بيان بمناسبة الذكرى الثانية لانتشار هذه الجائحة العالمية ان "الحصيلة الأفظع للجائحة طالت صحة وحياة ملايين الأشخاص مع تسجيل أكثر من 446 مليون إصابة في العالم وأكثر من ستة ملايين وفاة مثبتة فيما تعاني أعداد لا تحصى من الأشخاص من تدهور في الصحة النفسية".

وأضاف انه "بفضل إجراءات صحة عامة غير مسبوقة وتطوير سريع جداً للقاحات، تنجح مناطق عدة في العالم في السيطرة على الجائحة. لكن نرتكب خطأ فادحاً إن اعتبرنا أنها انتهت".

وتابع قائلاً و"يبقى توزيع اللقاحات متسماً بانعدام مساواة فاضحة" و"لا يمكن لعالمنا أن يسمح بانتعاش متفاوت بعد كوفيد-19".

واوضح الامين العام للامم المتحدة ان "المنتجين يصنعون 1,5 مليار جرعة شهرياً، إلا ان نحو ثلاثة مليارات شخص لا يزالون ينتظرون تلقي أول جرعة لقاح".