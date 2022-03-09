سعر ومواصفات.. أفضل تليفزيونات OLED في عام 2022

تعد شاشات OLED الأفضل في العالم الوقت الحالي حيث تضمن أفضل جودة ودقة عالية بسعر مناسب للبعض، ولأن إختيار شاشة لمنزلك أمر ليس بالسهل فإن شاشات OLED من الإختيارات المضمونة حالياً بسبب مواصفاته الفريدة وإضاءته الهادئة على عكس شاشة LCD القديمة التي تتطلب اضاءات خفيفة عند تشغيله.

سعر شاشات OLED

سعر شاشات OLED تقف عائقا أمام بعض العملاء حيث تشهد في الفترة الحالية إرتفاع ملحوظ وخاصة الإصدارات الحديثة فكلما كان طراز الشاشة حديث بإمكانيات أعلى كلما زاد السعر وأصبح غير مناسب للكثير من العملاء الباحثين عن أسعار متوسطة تناسب إمكانياتهم المادية، وسنذكر لكم في هذا المقال شاشات OLED التي تتراوح أسعارها بين الألف إلى ألفين دولار.

قائمة من أفضل شاشات OLED جودة وأرخصها على الإطلاق

يجب النظر إلى إمكانيات شاشة OLED قبل شرائها للتعرف على تصميم الجهاز الخارجي ومعدل الإضاءة والسطوع والأهم من لك هو حجم الشاشة، ومن أفضل أنواع شاشات OLED والأرخص في السعر بالوقت الحالي:-

شاشة SONY 55 Class BRAVIA XR A90J Series OLED TV

يمتلك الجهاز العديد من الإمكانيات الهائلة حيث يزود بمدخلين HDMI 2.1 وبعض الإضاءات والألوان فائقة الدقة.

تأتي الشاشة مزودة بجهاز جوجل الذي يتضمن محتوى شامل لمكتبة جوجل وقد حصل على تقييمات عالية من قبل العملاء.

يأتي الجهاز بسعر 2295 دولار.

شاشة LG 48 Class A1 Series OLED 4K UHD Smart webOS

يعد هذا النوع هو الأرخص على الإطلاق، ولن تجد اختلافات كبيرة بينه وبين أحدث الإصدارات من أجهزة OLED.

يتضمن الجهاز على مميزات مسرع الألعاب ومعالج لإجراء تعديلات على الشاشة أثناء المشاهدة.

يبلغ سعر الجهاز 799 دولار فقط.

جهاز Vizio 55 Class OLED 4K UHD SmartCast