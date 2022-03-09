عاجل - إجراء بريطانى يستهدف قطاع الطيران الروسى

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس، اليوم الأربعاء، عن مجموعة جديدة من العقوبات ضد روسيا فى قطاع الطيران تمنح حكومة المملكة المتحدة سلطات جديدة لاحتجاز أى طائرة روسية على أراضيها.





وقالت تروس: "لقد شددنا أيضا حظر التحليق والهبوط الحالى على الطائرات الروسية، ووضعنا تشريعات جديدة اليوم لتجريم تحليق أو هبوط أى طائرة روسية فى المملكة المتحدة". ويشمل الحظر أى طائرة مملوكة أو مشغلة أو مستأجرة من جانب أى شخص مرتبط بروسيا أو أفراد أو كيانات محددة، وسيشمل سلطة احتجاز أى طائرة مملوكة لأشخاص مرتبطين بروسيا، بحسب بيان نشره الموقع الرسمى للحكومة البريطانية. كما ستسمح السلطات الجديدة أيضا للحكومة البريطانية بإزالة الطائرات الخاصة بأفراد وكيانات روسية معينة من سجل الطائرات فى المملكة المتحدة. ووفقا للبيان، ستمنع التدابير التجارية الإضافية، التى تم تقديمها اليوم أيضا، صادرات المملكة المتحدة من مواد وتكنولوجيا الطيران أو الفضاء إلى روسيا، بما فى ذلك الخدمات ذات الصلة مثل خدمات التأمين وإعادة التأمين.

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