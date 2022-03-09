نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الآن.. رابط تسجيل التوجيهي 2022 النظاميين وطلبة الدراسة الخاصة عبر exams.moe.gov.jo في المقال التالي
اعلنت وزارة التربية والتعليم في الاردن عن بداية التسجيل في امتحان شهادة الثانوية لعام 2022 من خلال رابط التسجيل التوجيهي الالكترونيا، حيث أن ذلك سوف يسهل كثير على الطلاب عملية التسجيل ويخفف الزحام من على المدارس وبالتالي يقلل من انتشار فيروس كورونا، ويكون ذلك للطلبه النظاميين وطلبة الدراسة الخاصة بالإضافة إلى الطلاب الغير مستقبلين لمتطلبات النجاح الذين يريدون رفع المعدل للخطة الدراسية، حيث أن التسجيل بدأ من يوم الأحد الموافق يوم 6 من شهر مارس لعام 2022 وسوف يتم استمرار عمليات التسجيل حتى يوم الخميس الموافق 10 من شهر مارس لعام 2022، كما أن الوزارة أوضحت أنه لن تمدد فترة استقبال طلبات الاشتراك بعد فترة الانتهاء، وسوف تكون جميع إجراءات التسجيل للطلاب النظاميين من خلال أن يحصلوا على طلبات اشتراكهم في المدارس خلال فترة التسجيل، وسوف نعرض خلال السطور التالية كيفية التسجيل في التوجيه 2022 بالتفاصيل.
الأوراق المطلوبة لتسجيل التوجيهي 2022 النظاميين وطلبة الدراسة الخاصة
- يوفر جميع الطلاب صورة مصدقة من البطاقة الشخصية أو جواز السفر الأردني أو صورة مصدقة لجواز سفر غير الاردني
- يتم توفير صورة مصدقة من البطاقة التعريفية لأبناء الأردنيات أو توفير البطاقة الامنية للسوريين الذين لا يحملون جواز سفر
- يجب توفير صورتين شخصيتين حديثة التصوير، وارفاق الصور الشخصيه مقاس 4*6
- دفع جميع رسوم الاشتراك والتي تكون 20 دينار لطالبان النظامين في المدارس الحكوميه و تكون 50 دينار للطلاب النظاميين في المدارس الخاصه
كثير من الطلاب في تونس خلال الفترة الحالية يهتمون بكيفية التسجيل في توجيه الدراسات الخاصة لعام 2022 حيث أن الوزارة أعلنت عن جميع الأوراق والمستندات المطلوبة منهم لكي تتم عملية التسجيل بنجاح
كيفية التسجيل التوجيهي 2022 النظاميين وطلبة الدراسة الخاصة عبر exams.moe.gov.jo
- ادخل على الرابط الرسمي لتسجيل التوجيه 2022
- الضغط على تسجيل الدخول
- ملئ جميع البيانات الشخصية المطلوبة بشكل صحيح
- ادخال رقم الهوية الوطنية
- ثم الضغط على تسجيل
حيث أعلنت الوزاره انه يتم التسجيل في توجيه الأردني 2022 للنظامين والدراسه الخاصه، بالإضافة الى طلاب الغير المستكملين متطلبات النجاح وذلك الكترونيا من خلال رابط التسجيل لامتحان التوجيه لرفع المعدل هو يكون التسجيل
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