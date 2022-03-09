الآن.. رابط تسجيل التوجيهي 2022 النظاميين وطلبة الدراسة الخاصة عبر exams.moe.gov.jo

اعلنت وزارة التربية والتعليم في الاردن عن بداية التسجيل في امتحان شهادة الثانوية لعام 2022 من خلال رابط التسجيل التوجيهي الالكترونيا، حيث أن ذلك سوف يسهل كثير على الطلاب عملية التسجيل ويخفف الزحام من على المدارس وبالتالي يقلل من انتشار فيروس كورونا، ويكون ذلك للطلبه النظاميين وطلبة الدراسة الخاصة بالإضافة إلى الطلاب الغير مستقبلين لمتطلبات النجاح الذين يريدون رفع المعدل للخطة الدراسية، حيث أن التسجيل بدأ من يوم الأحد الموافق يوم 6 من شهر مارس لعام 2022 وسوف يتم استمرار عمليات التسجيل حتى يوم الخميس الموافق 10 من شهر مارس لعام 2022، كما أن الوزارة أوضحت أنه لن تمدد فترة استقبال طلبات الاشتراك بعد فترة الانتهاء، وسوف تكون جميع إجراءات التسجيل للطلاب النظاميين من خلال أن يحصلوا على طلبات اشتراكهم في المدارس خلال فترة التسجيل، وسوف نعرض خلال السطور التالية كيفية التسجيل في التوجيه 2022 بالتفاصيل.

الأوراق المطلوبة لتسجيل التوجيهي 2022 النظاميين وطلبة الدراسة الخاصة

يوفر جميع الطلاب صورة مصدقة من البطاقة الشخصية أو جواز السفر الأردني أو صورة مصدقة لجواز سفر غير الاردني

يتم توفير صورة مصدقة من البطاقة التعريفية لأبناء الأردنيات أو توفير البطاقة الامنية للسوريين الذين لا يحملون جواز سفر

يجب توفير صورتين شخصيتين حديثة التصوير، وارفاق الصور الشخصيه مقاس 4*6

دفع جميع رسوم الاشتراك والتي تكون 20 دينار لطالبان النظامين في المدارس الحكوميه و تكون 50 دينار للطلاب النظاميين في المدارس الخاصه

كثير من الطلاب في تونس خلال الفترة الحالية يهتمون بكيفية التسجيل في توجيه الدراسات الخاصة لعام 2022 حيث أن الوزارة أعلنت عن جميع الأوراق والمستندات المطلوبة منهم لكي تتم عملية التسجيل بنجاح

كيفية التسجيل التوجيهي 2022 النظاميين وطلبة الدراسة الخاصة عبر exams.moe.gov.jo

ادخل على الرابط الرسمي لتسجيل التوجيه 2022

الضغط على تسجيل الدخول

ملئ جميع البيانات الشخصية المطلوبة بشكل صحيح

ادخال رقم الهوية الوطنية

ثم الضغط على تسجيل

حيث أعلنت الوزاره انه يتم التسجيل في توجيه الأردني 2022 للنظامين والدراسه الخاصه، بالإضافة الى طلاب الغير المستكملين متطلبات النجاح وذلك الكترونيا من خلال رابط التسجيل لامتحان التوجيه لرفع المعدل هو يكون التسجيل