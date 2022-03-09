نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فضاء التلميذ.. كيفية الدخول إلى الفضاء الرقمي للمدارس الابتدائية بطاقات الأعداد cnte.tn – مدرستي في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت وزارة التربية والتعليم في تونس عن موقع الفضاء الرقمي مدرستي، الذي يقدم جميع الخدمات الالكترونية لأولياء الأمور حيث من خلال الموقع يستطيع استخراج بطاقات الأعداد ومعدل التلاميذ بعد أن تم الانتهاء من عمليات الامتحانات الفصلية في جميع الولايات بتونس، وسوف نتعرف خلال السطور التالية عن كيفية استخراج بطاقات الأعداد ومعدل التلاميذ من خلال موقع فضاء رقمي بالتفاصيل.

موعد ظهور نتائج الابتدائي من خلال موفق الفضاء الرقمي للمدارس

عدد كبير من التلاميذ وأولياء الأمور يترقبون موقع مدرستي موقع الفضاء الرقمي للمدارس الابتدائية لمعرفة نتائج الامتحانات واستخراج معدلات التلاميذ الإلكترونية دون الحاجة إلى التوجه المدارس، حيث إن موقع الفضاء الرقمي يوفر جميع النتائج لجميع الطلاب فى مختلف المراحل الدراسيه التي تشمل الابتدائي والمتوسط والثانوي ويوضح لولي الأمر التواصل مع المدرسين والاطلاع على المستوى التعليمي للتلميذ، حيث أعلنت وزارة التربية الوطنية أنه سوف يتم الإعلان عن نتائج امتحانات الابتدائي الإلكترونية خلال الساعات القليلة القادمة على الرابط الرسمي لموقع الفضاء الرقمي للمدارس الابتدائية.

نتائج التلاميذ عبر الفضاء الرقمي

الضغط على موقع الفضاء الرقمي للمدارس الابتدائية الرسمية واضغط على تسجيل دخول

اختيار نتائج الطلاب من الصفحة الرئيسية

يختار التلميذ أو أولياء الأمور نتائج المرحلة الابتدائية

ملئ جميع البيانات المطلوبة منه بشكل صحيح

بعد ذلك يضغط على عرض النتائج

سوف تظهر له جميع نتائج التلميذ بشكل مفصل وعلامات ومعدل التلميذ.

انتهت مرحلة امتحانات الطلاب في المرحلة الابتدائية وسط الالتزام كامل بجميع الإجراءات الاحترازية، وأعلنت وزارة التربية والتعليم التونسية أنه تم الانتهاء من عمليات التصحيح ورصد الدرجات، لذلك يمكن لجميع التلاميذ وأولياء الأمور استخراج بطاقات الأعداد معدلات التلاميذ من خلال الموقع الرسمي من الفضاء الرقمي إلكترونيا، حيث أن ذلك سوف يوفر الكثير من الوقت والجهد للتلميذ وولي الأمر دون الحاجة إلى الذهاب إلى المدارس والزحام على النتائج، حيث أن ذلك يحد ويقلل من انتشار فيروس كورونا

وزارة التعليم في تونس

حيث تحرص وزارة التعليم في تونس على مصلحة الطالب في المقام الأول، وتوفر له كافة سبل الراحة في عملية التعلم والحصول على النتائج، اذا كان لديكم اي استفسار لا تترددو في ترك تعليق بالأستفسار الخاص بكم وسوف نجيب عليكم في اقرب وقت