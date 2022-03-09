“رابط ” تسجيل اللقاح واللقاحات المعتمدة خارج المملكة السعودية عبر بوابة مقيم muqeem

أطلقت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية بوابة مقيم، لكي تستقبل طلبات تسجيل اللقاح لجميع القادمين من خارج السعوديه بشكل إلكتروني وذلك لكي تسهل عليهم جميع الإجراءات التي يتم اتخاذها عند دخول أراضي المملكة وتغلغل من مدة انتظارهم عند بوابات الدخول، حيث أنها تخصص رابط تسجيل اللقاحات خارج المملكه العربيه السعوديه 1,443 للحصول على كافة التطعيمات التي تعتمدها وزارة الصحة عن داخل المملكة وخارجها وسوف نعرض تفاصيل ذلك خلال السطور التالية.

تسجيل اللقاح واللقاحات المعتمدة خارج المملكة السعودية عبر بوابة مقيم muqeem

أوضحت وزارة الصحة أن هناك مجموعة من المملكة التي يتم اعتمادها داخل المملكة العربية السعودية مثل اكسفورد و استرازنكا وفايزر وجانسو وبيوتك وساينوبك، ولكن يجب أخذ الجرعة التنشيطية من هذه اللقاحات المعتمدة من وزارة الصحة في السعودية من خلال بوابة مقيم، حيث يتم تسجيل اللقاحات المعتمد، اما بالنسبة للاشخاص الذين تلقوا اللقاحات من خارج أراضي المملكة فإن يزيد عليهم كوفكسين وكوفوكس وسبوتنيك، حيث يجب الالتزام باللقاحات المعتمدة يقلل من انتشار فيروس كورونا، كما أنه يحمي الفرد من خطر العدوى، وقد استطاعت المملكة على توفير كافة اللقاحات لجميع الأفراد والمواطنين، كما أنها جعلتها اجبارى بدخول أي قطاعات حكومية أو خاصة حرصا منها على المواطنين.

رابط البوابة الخارجية للتطعيمات 1443 والاوراق المطلوبة

يتم تقديم الطلب الكترونيا عن طريق البوابة الخارجية للتطعيمات والرابط الرسمي الخاص بالبوابة الخارجية لتطعيمات 1443 ، حيث أن هناك بعض المستندات والأوراق التي يجب أن أقدمها جميع الأشخاص من خلال بوابة مقيم وهي صورة من جواز السفر وصورة من شهادة التطعيمات والتي تكون معتمدة من داخل المملكة العربية السعودية، حيث ظهرت الحكومة في المملكه العربيه السعوديه على 78الالتزام بجميع الإجراءات الورقية للوقاية من فيروس كورونا والحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين على اراضي المملكة ولكي تستطيع ان تتخطى هذه المرحلة بسلام كامل، حيث أنها تعمل جاهدة بتخفيف الإجراءات ورفع علامات التباعد في الصلاة لتعود، كما هي حيث

إنه لا تشتري أن تلبس الكمامه في الشوارع والاماكن المفتوحه ولكن لابد من لبسها في الأماكن المغلقة